«J'espère que ma fille n'acceptera pas les choses que j'ai acceptées", Annie Idibia après son divorce avec 2Face

By Angèle M. ADANLE
L’actrice nigériane Annie Idibia a ému ses fans en partageant un message personnel sur Instagram, où elle exprime l’espoir que sa fille fasse de meilleurs choix qu’elle dans la vie. Cette déclaration survient quelques mois après son divorce officiel avec le chanteur 2Face Idibia.

Dans sa story, Annie a republié un texte qui dit « J’espère que ma fille n’acceptera pas les choses que j’ai acceptées, qu’elle connaîtra sa valeur dès le début et qu’elle saura que, quoi qu’il arrive, elle m’aura toujours à ses côtés. » Un message empreint de sincérité qui résonne comme un conseil maternel et un appel à l’estime de soi.

Très vite, ses abonnés ont réagi, saluant la force de ce témoignage. Pour beaucoup, ces mots font écho aux difficultés qu’Annie Idibia a traversées durant son mariage, marqué par des hauts et des bas médiatisés. Certains y voient également un regret personnel, mais surtout une volonté de transmettre une leçon de vie à la nouvelle génération.

2faceDiscrète depuis la confirmation de son divorce plus tôt cette année, Annie Idibia s’est montrée prudente en évitant toute allusion directe à son ex-mari, récemment remarié. Cependant, ce message semble être une réponse implicite.

