“Je n’aurai plus l’occasion d’avoir une telle rencontre avant de passer la main”, Patrice Talon fait ses adieux

Patrice Talon, président de la République du Bénin depuis 2016 a esquissé ses adieux à la tête de l’État sous un ton de transmission, pas de transition politique, le vendredi 13 juin 2025 lors d’un séminaire de haut niveau sur la gouvernance locale.

Le président béninois Patrice Talon a surpris plus d’un ce vendredi 13 juin 2025, lors d’une rencontre inédite avec les acteurs de la décentralisation. Ce séminaire, le tout premier du genre regroupant l’ensemble du gouvernement et les maires, a été le cadre d’une annonce implicite mais historique.

Une énième fois, le chef de l’État a laissé entendre qu’il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, à quelques mois de la fin de son second mandat.

“Je crois que je n’aurai plus l’occasion d’avoir une telle rencontre avant de passer la main.”, a-t-il lâché. Cette phrase, prononcée avec sobriété, résonne comme l’annonce de son départ. Bien que le président n’ait jamais formellement déclaré qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, cette sortie publique confirme ce qu’il avait toujours laissé entendre depuis sa réélection en 2021.

Des réformes appelées à survivre à leur initiateur

Le discours de Patrice Talon était empreint de gratitude, de solennité et d’une certaine mélancolie discrète. Le chef de l’Etat a salué la “franchise” et la “convivialité” des échanges avec les maires, tout en insistant sur la responsabilité collective des gouvernants à faire avancer le pays. Ce fut l’occasion pour lui de rappeler que le développement est possible, même “facile”, mais qu’il requiert du temps et de la cohésion.

Loin d’un bilan formel, son propos a plutôt été un appel à la continuité dans l’action, une exhortation à la persévérance. “Je sais que nos travers du passé ne nous caractérisent plus,” a-t-il affirmé, convaincu que le Bénin a tourné la page d’une gouvernance approximative.

Pour Talon, l’essentiel est ailleurs : inscrire dans la durée les réformes engagées. De la réorganisation territoriale à la gouvernance par la performance, il a laissé un modèle que ses successeurs devront soit approfondir, soit réorienter.

En rappelant que les maires, les ministres et le président ne sont pas en compétition, mais co-responsables du destin de plus de 13 millions de Béninois, il inscrit l’action publique dans un devoir collectif.

Un message aux citoyens et aux successeurs

“C’est un privilège incroyable… C’est tellement grand que cela devait nous amener à dépasser nos divergences,” a martelé Patrice Talon.

Pour lui, l’exercice du pouvoir doit transcender les clivages politiques et identitaires. Il a appelé les élus à devenir les témoins de cet engagement devant le peuple.

Et après Talon ?

Cette déclaration relance les conjectures sur sa succession. Le chef de l’Etat n’a toujours pas désigné de dauphin, laissant planer un suspense politique à l’approche de l’échéance de 2026. Mais l’annonce de son départ, aussi implicite soit-elle, marque un tournant politique majeur au Bénin. Le compte à rebours est enclenché.

Le peuple et la classe politique retiennent leur souffle, pendant que l’homme du Nouveau Départ s’apprête à passer la main, comme promis.