“J’ai été représenté par Camille Makosso”, Aziz 47 justifie son absence au Bénin pour les Vodoun days

Invité sur le plateau de The Code de Yvidéro ce vendredi 16 janvier, le médium ivoirien Aziz 47 a expliqué les raisons de son absence aux Vodoun Days 2026 récemment organisés au Bénin. Très sollicité, il affirme avoir été dignement représenté par Camille Makosso, qu’il présente comme son frère et porte-voix.

Alors que de nombreuses figures spirituelles africaines ont marqué de leur présence les Vodoun Days, l’absence remarquée d’Aziz 47 n’est pas passée inaperçue. Interrogé sur cette absence, le médium ivoirien a tenu à lever toute équivoque. « Je ne suis pas allé parce que j’étais très occupé, très débordé », a-t-il confié comme pour écarter toute idée de désintérêt pour cet événement d’envergure consacré aux spiritualités endogènes.

Face aux interrogations persistantes, Aziz 47 insiste sur le fait qu’il n’était pas absent dans l’esprit. « J’ai été représenté par Makosso », répète-t-il. Il précise que Camille Makosso était bien présent au Vodou days pour représenter la Côte d’Ivoire. Une présence qu’il assume pleinement, rappelant que l’événement n’avait rien d’une croisade d’évangélisation ni d’une veillée de prière, mais relevait bien du registre culturel et spirituel traditionnel.

Pour Aziz 47, la symbolique est claire. « Moi étant féticheur, je n’ai pas été, mon frère allait me représenter », explique-t-il. Sans revendiquer l’avoir officiellement mandaté, il estime cette représentation naturelle, fondée sur un lien fraternel et une vision commune des spiritualités africaines. « Comme je n’ai pas été, il allait me représenter », insiste-t-il, avant d’adresser publiquement ses remerciements à Camille Makosso pour avoir porté sa voix lors de l’événement.

Aziz 47, une figure controversée du mysticisme ivoirien

De son vrai nom Zatté Zaihya Aymar, Aziz 47 est originaire d’Oumé, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire. Issu de l’ethnie Gban (Gagou), il se présente comme médium, métaphysicien et féticheur et revendique un ancrage profond dans les spiritualités africaines traditionnelles. Il affirme être « né mystique » et dit avoir manifesté très tôt des dons surnaturels qui ont profondément marqué son parcours.

Connu pour son franc-parler, Aziz 47 suscite autant l’adhésion que la controverse. Il affirme recevoir en consultation des personnalités issues de divers horizons, notamment des leaders religieux et des artistes, venus solliciter protection, succès ou influence. Des déclarations qui alimentent régulièrement les débats autour de ses pratiques.

Se définissant comme un « sorcier positif », Aziz 47 revendique une vision assumée du monde spirituel, où miracles et magie relèvent d’une même réalité. Très présent dans les médias ivoiriens et sur les réseaux sociaux, il demeure, qu’on l’admire ou qu’on le conteste, l’une des figures les plus médiatisées du mysticisme contemporain en Côte d’Ivoire.