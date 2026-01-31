FIFF Cotonou 2026: Canal+ Bénin toujours engagé pour le rayonnement du cinéma africain au féminin

Du 3 au 7 février 2026, Cotonou accueille la quatrième édition du Festival International des Films de Femmes (FIFF COTONOU), un rendez-vous biennal dédié à la promotion du cinéma africain porté par les femmes. Soutenu depuis sa création par CANAL+ Bénin, l’événement confirme son ambition de faire du Bénin un carrefour du cinéma féminin africain et de la diaspora.

Le FIFF COTONOU 2026 s’annonce comme l’une des vitrines du cinéma au féminin en Afrique. Projections, formations, rencontres professionnelles et distinctions rythmeront cette édition parrainée par l’actrice Aïssata Maïga, avec un jury présidé par Eva Guehi, figure des antennes CANAL+.

Lors de la conférence de presse annonçant l’édition 2026, la Directrice du Festival International des Films de Femmes de Cotonou, Cornélia Glèlè a rappelé la philosophie fondatrice du FIFF, lancé en 2019.

« Le festival international des films de femmes de Cotonou est un festival qu’on a lancé en 2019, qui est une biennale qui se fait tous les deux ans. C’est un festival qui est généralement axé autour de trois grands axes. Le premier c’est la femme, le deuxième c’est un aspect didactique et le troisième c’est le tourisme. »

Pour cette quatrième édition, le festival met en lumière des films réalisés par des femmes venues d’Afrique et de la diaspora, avec une programmation pensée comme un espace d’expression et de reconnaissance.

« Le FIFI Cotonou 2026, c’est un bel événement qui aura lieu du 3 au 7 février prochain, donc la semaine prochaine. On va voir des films réalisés par des femmes de l’Afrique, de la diaspora. Et on va finir tout ça en faisant des teens à la Villa Kaya, où on a fait une soirée qui s’appelle Shot, Shot, Shot. Et on finit en beauté à la place de l’Amazon le Samedi 7 février, où on va donner des prix aux films méritants. », a-t-elle expliqué.

CANAL+ Bénin, un partenaire historique et engagé

Présent aux côtés du FIFF depuis sa première édition, CANAL+ Bénin réaffirme son engagement en faveur du cinéma africain et de l’empowerment féminin. Pour Yacine Alao, Directrice Générale de CANAL+ Bénin, cette fidélité est avant tout une conviction. « On accompagne le FIFI depuis 2019 maintenant, donc on en est à la quatrième édition. On est fiers et honorés de pouvoir accompagner ce type d’initiative. »

La particularité de cette édition réside notamment dans l’accompagnement du projet Kino Wendia, une initiative de formation et de création collective destinée à de jeunes filles. « La particularité de cette année, c’est qu’on a accompagné le Kino Wenja, qui est en gros une initiative qui propose à 12 jeunes filles entre 14 et 21 ans qui ont été sélectionnées partout sur le territoire, et qui n’ont rien à voir avec le cinéma, de pouvoir raconter leurs propres histoires et de créer un film. Donc en gros, c’est une initiative qui dure deux mois, où on va les former au métier du cinéma, pour qu’elles puissent réaliser un court-métrage. », a précisé Yacine Alao.

« Donc on est hyper heureux, hyper fiers de pouvoir accompagner encore une fois le FIFI et toute l’équipe du FIFI, qui travaille avec acharnement pour proposer à chaque édition, une édition de qualité. », ajoute t-elle

Le cinéma comme industrie et levier de développement

Au-delà de la création artistique, le FIFF COTONOU s’inscrit dans une dynamique de structuration de l’industrie cinématographique béninoise. Une vision partagée par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC). « L’ADAC est honoré de s’associer à cet événement. Vous savez que nous avons pour mission d’accompagner également l’industrie du cinéma au Méden, d’assurer son développement. », a témoigné William Codjo, Directeur de l’ADAC.

« A travers le cinéma, on peut faire bien d’autres choses. Donc c’est une industrie complexe, qui se présente même dans le mondial non habituel. Une industrie industrialisante. », a-t-il ajouté.

À travers cette édition 2026, le FIFF COTONOU confirme son rôle de plateforme de révélation, de formation et de valorisation du talent féminin africain. Soutenu par CANAL+ Bénin, le festival s’impose un peu plus comme un espace stratégique où se dessine l’avenir du cinéma africain au féminin, entre création, transmission et rayonnement continental.