“Elle est vraiment …”, cette tendre déclaration d’amour de Marc Lavoine à Adriana Karembeu

À quelques jours de la diffusion de son Concert pop symphonique à la Seine Musicale sur France 4, le chanteur Marc Lavoine a avoué être éperdument amoureux d’Adriana Karembeu.

À 61 ans, Marc Lavoine semble avoir retrouvé le goût de la vie grâce à Adriana Karembeu. Dans un entretien exclusif accordé à Télé-Loisirs, le chanteur s’est confié avec émotion sur sa relation avec l’ancienne mannequin slovaque, officialisée en septembre 2024. « Il m’est arrivé une histoire absolument incroyable. J’ai rencontré Adriana que j’avais vue à la télévision dire : “Je suis amoureuse de ce mec !” et j’y ai cru », raconte-t-il, dans les colonnes de Télé-Loisirs.

Selon l’interprète de J’ai tout oublié, cette rencontre a marqué un tournant dans sa vie. « C’était la première femme qui me déclarait sans aucun intérêt un tel sentiment. Ses yeux bleus, bleus comme ceux de ma mère, m’ont vraiment rassuré et m’ont emporté. Je me suis noyé à l’intérieur et j’avoue que je nage dans un bonheur absolu », confie-t-il.

Un an après le début de leur relation, Marc Lavoine ne cache plus son admiration pour Adriana Karembeu. « Elle a le visage du bonheur. Je pense qu’elle me donne la possibilité d’être moi-même. Elle ne le fait pas exprès, c’est juste elle. Elle est vraiment merveilleuse », assure-t-il. L’artiste, qui songeait un temps à quitter la France, admet que cette rencontre a bouleversé ses projets. « Elle a fait que les couleurs de la vie ont changé, les sons ont changé. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Elle m’a rendu possible alors que j’étais un peu inutile », a avoué l’artiste.

Leur histoire, née sous le signe du hasard et de la sincérité, semble tout droit sortie d’un scénario romantique. C’est en effet à travers l’émission 50’ Inside qu’Adriana Karembeu avait publiquement déclaré sa flamme, en mai 2024 . « Je suis amoureuse de ce mec en plus. Il ne le sait pas, chut ! » avait-elle lancé. A l’époque, elle avait évoqué son admiration pour le chanteur. Et visiblement, cet aveu n’a pas laissé Marc Lavoine indifférent.

Deux mois plus tard, invité à son tour dans l’émission, l’artiste avait répondu du tac au tac. « Écoutez, la vie vous apporte parfois des satisfactions. Celle-ci en est une », répondait t-il avec un sourire complice. De fil en aiguille, leurs chemins se sont croisés, donnant naissance à une idylle que les deux amoureux assument désormais pleinement. « Merci 50’ Inside, grâce à vous j’ai rencontré la femme de ma vie et je suis ravi», confiait Marc Lavoine même face caméra en juillet 2025.