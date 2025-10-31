Don Jazzy: « j’ai failli tout abandonner après Mo’Hits »

Ébranlé par la chute de Mo’Hits en 2012, Don Jazzy confie avoir songé à tout abandonner avant de renaître avec la création de Mavin Records, aujourd’hui empire de la musique nigériane.

Le célèbre producteur nigérian Don Jazzy est revenu sur l’un des moments les plus sombres de sa carrière : la dissolution du label Mo’Hits Records en 2012. Cofondé avec l’artiste D’banj, le label, alors au sommet de la scène afrobeat, s’était brutalement séparé à la suite de profonds désaccords entre les deux hommes.

Dans un entretien accordé à Rolling Stone, Don Jazzy a confié qu’il avait songé à quitter définitivement la musique et s’exiler à l’étranger. « Quand Mo’Hits a fermé ses portes, j’ai cru que c’était la fin. J’ai failli tout plaquer et partir vivre à l’étranger. Mais des amis m’ont encouragé à rester et à recommencer, et Mavin Records est né. Depuis, j’ai appris à ne laisser rien me briser », a-t-il raconté.

Cette période difficile a finalement été le point de départ d’un nouvel élan créatif. Quelques mois plus tard, Don Jazzy lançait Mavin Records, aujourd’hui l’un des plus grands labels d’Afrique. L’aventure a réuni plusieurs anciens membres de Mo’Hits — Wande Coal, Dr SID ou encore D’Prince — et permis de révéler une nouvelle génération d’artistes à succès comme Tiwa Savage, Reekado Banks, Korede Bello et Di’ja.

Le label compte aujourd’hui parmi ses têtes d’affiche Rema, Ayra Starr, Ladipoe, Crayon, Magixx, Boy Spyce, Bayanni, Johnny Drille et DJ Big N. En 2024, Universal Music Group a d’ailleurs acquis une participation majoritaire dans Mavin Global, marquant une nouvelle étape dans l’expansion internationale du géant nigérian de la musique urbaine.



