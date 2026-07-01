Coupe du monde 2026: trois affiches des huitièmes de finale déjà connues

À l’issue des derniers seizièmes de finale disputés, plusieurs affiches des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 sont désormais officialisées. La France, le Brésil, le Maroc et le Mexique poursuivent leur aventure.

Le tableau des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 commence à prendre forme. À l’issue des dernières rencontres des seizièmes de finale, trois affiches sont désormais connues. Le Mexique a validé son billet en dominant l’Équateur (2-0). Portés par des réalisations de Julián Quiñones et de Raúl Jiménez, les coorganisateurs du tournoi ont maîtrisé leur sujet pour poursuivre leur parcours dans la compétition. Les Mexicains attendent désormais de connaître leur prochain adversaire, qui sera désigné à l’issue des derniers seizièmes de finale encore au programme.

De son côté, l’équipe de France a facilement écarté la Suède (3-0) grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé. Les Bleus retrouveront le Paraguay au tour suivant dans une rencontre programmée samedi. Le Brésil, vainqueur de son seizième de finale, sera opposé à la Norvège dimanche avec une place en quart de finale. Enfin, le Maroc, tombeur des Pays-Bas, croisera le fer avec le Canada, autre pays hôte de cette Coupe du monde, dans un huitième de finale qui s’annonce particulièrement indécis.

Les affiches déjà confirmées des quarts de finale: