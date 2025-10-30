Coupe du monde 2026 (Q): “le Ghana peut rivaliser avec l’Angleterre et le Brésil”, Ernest Thompson

À quelques mois du Mondial 2026, l’ancien dirigeant des Black Stars, Ernest Thompson, affiche une confiance intacte. Selon lui, le Ghana a les armes pour rivaliser avec les plus grandes nations du football mondial, à condition de faire preuve de discipline et de rigueur tactique.

L’ancien membre du comité de direction des Black Stars, Ernest Thompson, s’est montré optimiste quant aux chances du Ghana lors de la prochaine Coupe du Monde 2026, estimant que la sélection ghanéenne dispose des qualités nécessaires pour rivaliser avec des puissances du football mondial telles que l’Angleterre ou le Brésil.

Invité sur Sporty FM, l’ancien secrétaire du conseil d’administration des Hearts of Oak a livré une analyse confiante à l’approche de la cinquième participation du Ghana à la compétition planétaire. Les Black Stars se sont qualifiés en octobre dernier après une campagne de qualification convaincante, relançant l’espoir d’un parcours digne de celui de 2010.

« Le Ghana peut tenir tête à certaines des meilleures nations du monde », a assuré Thompson, tout en précisant certaines préférences : « Je ne voudrais pas que nous affrontions l’Espagne, le Portugal, la Belgique ou peut-être la France. Mais l’Angleterre, ça ne me dérange pas. C’est une relation particulière : l’ancien colon et son sujet qui veut prouver sa valeur. Nous avons appris le football grâce à eux, et je crois que nous pouvons gagner. »

Revenant sur la rivalité avec le Brésil, Thompson estime que les Black Stars ont désormais les armes pour rivaliser avec la Seleção, à condition d’adopter la bonne approche tactique. « Le Brésil joue un football similaire au nôtre, fondé sur la technique et la créativité. En 2006, nous avons perdu 3-0 car nous avons défendu trop haut. Ronaldo en a profité. Tout dépend de la discipline et du plan de jeu. »

Confiant, l’ancien dirigeant croit en une performance solide des Black Stars au Mondial 2026 : « Avec une bonne préparation et une rigueur tactique, le Ghana peut affronter n’importe quelle équipe et retrouver son statut de grande nation du football africain. »

