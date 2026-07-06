Coupe du monde 2026: les compositions officielles de Portugal – Espagne

Le choc ibérique des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 promet un spectacle de haut niveau. Ce lundi, le Portugal et l’Espagne se retrouvent à l’AT&T Stadium de Dallas avec leurs meilleurs éléments disponibles. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

L’affiche la plus attendue des huitièmes de finale oppose le Portugal à l’Espagne ce lundi à Dallas. Les deux voisins de la péninsule Ibérique se disputent une place en quarts de finale dans un duel qui s’annonce particulièrement indécis. Bonne nouvelle pour les deux sélectionneurs : aucun forfait majeur n’est à signaler. Les effectifs sont au complet et Roberto Martínez comme son homologue espagnol ont pu aligner leurs équipes types pour ce rendez-vous décisif.

Côté portugais, Cristiano Ronaldo est bien présent à la pointe de l’attaque et portera le brassard de capitaine. Le quintuple Ballon d’Or sera épaulé offensivement par João Félix, Pedro Neto et Bruno Fernandes, tandis que Vitinha et João Neves assureront l’équilibre au milieu de terrain. En face, la Roja mise sur son collectif emmené par Rodri, capitaine du soir. Lamine Yamal, Dani Olmo et Álex Baena évolueront en soutien de Mikel Oyarzabal, seul en pointe.

Les compositions officielles

Portugal : Diogo Costa – João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes – João Neves, Vitinha – Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix – Cristiano Ronaldo (cap.).

Espagne : Unai Simón – Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella – Rodri (cap.), Pedri – Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena – Mikel Oyarzabal.