Clasico: De Jong tacle Carvajal après la bagarre de fin de match

Le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-1), dimanche au Santiago Bernabéu, n’a pas seulement offert du spectacle sur le terrain. Après le coup de sifflet final, une vive altercation a éclaté entre joueurs des deux camps, avec Lamine Yamal au centre des tensions.

Le jeune ailier barcelonais a été pris à partie par Dani Carvajal, provoquant un attroupement et plusieurs échanges musclés. En cause : des propos polémiques de Yamal avant la rencontre, lorsqu’il avait déclaré sur YouTube que le Real Madrid « vole » et « se plaint », une allusion aux décisions arbitrales souvent contestées par les Blaugrana.

Face à cette situation, Frenkie de Jong a vivement réagi en conférence de presse. « Si Carvajal voulait parler à Lamine, il pouvait le faire en privé », a lancé le Néerlandais. « Ils se connaissent, ils jouent ensemble avec l’Espagne. Ce n’était pas nécessaire d’en faire une scène devant tout le monde. » Le milieu barcelonais a également tenté d’apaiser les choses, assurant que Yamal « n’avait pas dit cela directement ».

Sur le plan sportif, le Real s’est imposé grâce à Mbappé et Bellingham, tandis que Fermín López a réduit l’écart pour le Barça. Mais l’après-match a confirmé que la rivalité entre Madrid et Barcelone dépasse toujours largement les quatre-vingt-dix minutes.