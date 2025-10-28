“C’est lui le GOAT”, la sortie de Lionel Messi qui ne va pas plaire à Cristiano Ronaldo

Interrogé sur le plus grand joueur de l’histoire du football, Lionel Messi a désigné sans hésiter Diego Maradona. L’attaquant de l’Inter Miami a également salué d’autres légendes du sport mondial, de Michael Jordan à Rafael Nadal, en passant par Roger Federer et Novak Djokovic.

L’attaquant argentin de l’Inter Miami, Lionel Messi, n’a pas hésité lorsqu’il a été invité à nommer le GOAT – le plus grand footballeur de tous les temps. Pour lui, ce titre revient à Diego Maradona, véritable légende du football mondial.

Dans un entretien accordé à NBC Sports (relayé par All About Argentina), le capitaine de l’Albiceleste a également établi un parallèle entre Maradona et d’autres icônes du sport, comme Michael Jordan en basket-ball, ou encore les trois géants du tennis Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

« Pour nous, Maradona était la plus grande idole et une source d’admiration pour tout ce qu’il représentait », a expliqué Messi. « Même si j’étais petit et que je ne l’ai pas beaucoup vu jouer en direct, Diego transcendait tout. Dans un autre sport, c’était pareil avec Jordan. Et j’ai aussi une grande admiration pour des joueurs comme Federer, Rafa et Djokovic. » Une sortie qui ne va sans doute pas plaire à Cristiano Ronaldo qui s’est toukours considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.