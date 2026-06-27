CDM 2026: Argentine – Cap-Vert, Côte d’Ivoire – Norvège, le calendrier des seizièmes de finale

La phase à élimination directe de la Coupe du monde 2026 commence à se préciser, avec plusieurs affiches des 16es de finale désormais connues à l’issue des derniers matchs de groupe disputés vendredi. Les grandes nations sont au rendez-vous, tandis que les ultimes incertitudes concernent encore certains classements et les meilleurs troisièmes.

La phase de groupes de la Coupe du monde 2026 touche progressivement à son terme, et plusieurs affiches des 16es de finale sont désormais officiellement connues. Les résultats enregistrés vendredi ont permis de clarifier une partie du tableau, tandis que les grandes nations annoncées comme favorites avant le tournoi — notamment l’Équipe de France, l’Argentine, l’Allemagne et le Brésil — ont déjà validé leur billet pour la phase à élimination directe.

Les trois pays hôtes, les États-Unis, le Canada et le Mexique, seront également au rendez-vous. Reste toutefois plusieurs zones d’ombre, notamment concernant les meilleurs troisièmes ainsi que certains classements définitifs dans les groupes, encore susceptibles de rebattre les cartes du tableau final.

Calendrier des 16es de finale

Dimanche 28 juin

20h : Afrique du Sud – Canada

Lundi 29 juin

18h : Brésil – Japon

21h30 : Allemagne – Paraguay

Mardi 30 juin

02h00 : Pays-Bas – Maroc

18h00 : Côte d’Ivoire – Norvège

22h00 : France – Suède

Jeudi 2 juillet

01h00 : États-Unis – Bosnie-Herzégovine

Vendredi 3 juillet

19h00 : Australie – Égypte

22h00 : Argentine – Cap-Vert





