CAN Féminine 2026 (Q): les Amazones en mission ‘remontada” au Nigeria

La sélection féminine du Bénin a posé ses valises au Nigeria ce dimanche, déterminée à relever un immense défi : renverser les Super Falcons lors du match retour du deuxième tour qualificatif pour la CAN Féminine 2026, prévue au Maroc.

Parties de Lomé dans l’après-midi, les joueuses d’Abdoulaye Ouzérou ont atterri à Lagos avant de rejoindre Abeokuta par la route. C’est dans cette ville que se jouera, mardi 28 octobre à 14h GMT, la rencontre décisive face à l’ogre nigérian. La veille du match, les Amazones effectueront leur séance officielle de reconnaissance du terrain au MKO Abiola Stadium, histoire de prendre leurs marques avant le grand rendez-vous.

Battues 2-0 à l’aller au stade de Kégué, les Béninoises savent qu’il leur faudra un véritable exploit pour espérer arracher leur qualification. Les Super Falcons, onze fois championnes d’Afrique, restent favorites, mais le groupe béninois affiche un état d’esprit combatif et une volonté affirmée de créer la surprise.

« Nous n’avons plus rien à perdre, nous irons chercher nos chances jusqu’au bout », a confié une joueuse à son arrivée. Les Amazones tenteront donc d’écrire une nouvelle page de leur histoire, face à l’une des plus grandes nations du football féminin africain.