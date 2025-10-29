CAN Féminine 2026 (Q): la Fédération béninoise de football réagit à l’élimination des Amazones

La Fédération béninoise de football a réagi à la campagne des Amazones à la phase qualificative de la CAN Féminine 2026. Et la FBF a salué la prestation des Béninoises malgré leur élimination.

La Fédération béninoise de football (FBF) a adressé ses félicitations à l’équipe nationale féminine après son nul (1-1) face au Nigeria, ce mardi 28 octobre à Abeokuta, lors du match retour du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026.

Face aux championnes d’Afrique en titre, les Amazones ont livré une prestation solide, parvenant à tenir en échec les Super Falcons sur leurs terres. Malgré cette performance, le Bénin n’accède pas à la phase finale, en raison de sa défaite à l’aller (0-2).

Dans un communiqué officiel, la FBF a salué un résultat « fruit des réformes courageuses » engagées sous la présidence de Mathurin de Chacus, notamment à travers la structuration et la régularité des championnats féminins de D1, D2 et D3, considérés comme de véritables viviers du football féminin béninois.

Le Secrétaire général Claude Paqui, signataire du document, a exprimé la reconnaissance de la Fédération au sélectionneur Abdoulaye Ouzérou, à son staff et à l’ensemble des joueuses pour « une performance encourageante et porteuse d’un avenir prometteur ». « Félicitations à toutes et à tous ! Ensemble, allons plus loin », conclut le communiqué.

Read also : CAF Confederation Cup: Coton FC knocked out

Le communiqué de la FBF: