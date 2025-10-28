CAN Féminine 2026 (Q): en quête de remontada, le Bénin accroché par le Nigeria et éliminé

Vaillantes mais insuffisantes, les Amazones du Bénin ont tenu en échec les Super Falcons du Nigeria (1-1) à Abeokuta, ce mardi, lors du match retour des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Battues 2-0 à l’aller, les Béninoises voient toutefois leur rêve de première qualification s’envoler.

Les Amazones du Bénin ont tenu tête au Nigeria ce mardi 28 octobre à Abeokuta (1-1), lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026. Un résultat encourageant mais insuffisant pour décrocher une première qualification historique à la phase finale.

Dominées 2-0 à l’aller à Lomé, les Béninoises savaient qu’il leur faudrait un exploit face aux dix fois championnes d’Afrique. Malgré un début de rencontre compliqué, marqué par l’ouverture du score nigériane dès la 12e minute, les joueuses d’Abdoulaye Ouzérou ont fait preuve d’un courage remarquable.

Portées par une solide organisation défensive et une envie constante d’aller de l’avant, elles ont fini par être récompensées à l’heure de jeu grâce à un superbe coup franc de Yasminath Djibril, qui a remis les deux équipes à égalité (1-1).

Les Amazones ont ensuite tenu bon jusqu’au coup de sifflet final, arrachant un nul prestigieux sur la pelouse du stade MKO Abiola. Mais la défaite concédée à l’aller (0-2) condamne leurs espoirs de qualification.

Le Nigeria valide ainsi son billet pour la CAN Féminine 2026 au Maroc, tandis que le Bénin peut sortir la tête haute, fort de sa prestation courageuse face à l’une des nations les plus redoutées du continent.