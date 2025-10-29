CAN Féminine 2026: les douze nations africaines qualifiées sont désormais connues

Les douze nations africaines qualifiées pour la CAN féminine 2026 au Maroc sont désormais connues, à l’issue d’un dernier tour éliminatoire riche en suspense et en confirmations.

Le rideau est tombé sur les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, dont le dernier tour retour s’est achevé ce mardi 28 octobre. Douze sélections ont validé leur billet pour la phase finale, qui se tiendra au Maroc du 17 mars au 3 avril 2026.

Le pays hôte, le Maroc, sera accompagné par les habituées du tournoi, notamment le Nigeria, dix fois champion d’Afrique, et l’Afrique du Sud, détentrice du titre. D’autres habitués de ce tournoi continental comme la Zambie, le Ghana et l’Algérie seront également de la partie, tout comme des équipes en pleine ascension, à l’image du Cap-Vert, du Kenya ou encore du Malawi. Ajoutons que cette 14e édition de la CAN féminine servira également de tour qualificatif pour la Coupe du Monde féminine 2027, prévue au Brésil.

Voici la liste complète des douze équipes qualifiées :

Maroc (pays hôte)

Zambie

Algérie

Ghana

Cap-Vert

Afrique du Sud

Nigeria

Malawi

Kenya

Burkina Faso

Tanzanie

Sénégal