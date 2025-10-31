CAN 2025: “nous ne craignons personne”, l’Angola prévient déjà l’Afrique du Sud et l’Egypte

Le nouveau sélectionneur de l’Angola, Patrice Beaumelle, s’est prononcé sur la participation des Palancas Negras à la CAN 2025. Et le technicien français nourrit de grandes ambitions pour son équipe.

Nouveau sélectionneur de l’Angola, Patrice Beaumelle veut redonner de l’éclat aux Palancas Negras. Le technicien français, double vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations (avec la Zambie en 2012 et la Côte d’Ivoire en 2015), aborde ce défi avec une ambition claire : bâtir une équipe unie, disciplinée et fière de représenter son pays.

« Ce sera ma huitième CAN, j’adore cette compétition. Elle a une place particulière dans mon cœur », a confié Beaumelle dans une longue interview accordée à CAFOnline, visiblement heureux de retrouver l’Angola, qu’il avait déjà connu en 2010. À 47 ans, le Français revient avec l’expérience des grandes nations africaines et une vision solide pour relancer le football angolais.

L’Angola, champion en titre de la Coupe COSAFA, a hérité d’un groupe relevé à la CAN 2025, avec l’Afrique du Sud, le Mozambique et l’Égypte, détentrice du record de titres. « Nous respectons tout le monde, mais nous ne craignons personne. Notre force viendra de notre unité », prévient-il.

Séduit par la qualité technique de ses joueurs, Beaumelle veut transformer le talent individuel en force collective : « Le talent ne suffit pas. Si chacun joue pour l’équipe, on peut aller très loin. Seul, je vais plus vite, mais ensemble, nous allons plus loin. »

À deux mois du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026), Patrice Beaumelle reste fidèle à sa philosophie : humilité, travail et fierté. « Mon rêve est de rendre le peuple angolais fier, pas seulement aujourd’hui, mais pour les générations à venir. »