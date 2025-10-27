CAN 2025: le Nigeria défiera l’Égypte en amical

À moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2026, les Super Eagles du Nigeria peaufinent leur préparation. Selon le média Daily Post, la sélection nigériane affrontera l’Égypte lors d’un match amical de prestige prévu le dimanche 14 décembre au stade international du Caire.

Les hommes de Finidi George ouvriront leur camp de préparation quatre jours avant cette rencontre, avec pour objectif d’affiner les automatismes avant leur entrée en lice dans la compétition continentale. De son côté, l’Égypte de Mohamed Salah participera dès le mois prochain à un tournoi international à Dubaï, réunissant quatre sélections : l’Ouzbékistan, l’Iran, le Cap-Vert et les Pharaons. Une série de tests relevés pour le septuple champion d’Afrique, désireux d’arriver au Maroc avec le plein de confiance.

Lors de la phase de groupes de la CAN 2026, le Nigeria évoluera dans le groupe C aux côtés de l’Ouganda, la Tunisie et la Tanzanie. L’Égypte, elle, figurera dans le groupe B, où elle retrouvera l’Afrique du Sud, l’Angola et le Zimbabwe. Une affiche amicale qui promet déjà des étincelles entre deux des nations les plus titrées du continent, et un avant-goût des joutes africaines à venir.