CAN 2025: l’attaquant suédo-béninois Adam Akimey a dit oui aux Guépards

Le jeune attaquant suédo-béninois Adam Akimey, formé à Hammarby et auteur d’une belle saison en Suède, a choisi de défendre les couleurs du Bénin, convaincu par le sélectionneur Gernot Rohr.

Le Bénin enregistre une nouvelle recrue offensive. Selon Africatopsports, l’attaquant suédo-béninois Adam Akimey, 21 ans, a officialisé son choix de porter les couleurs des Guépards, tournant ainsi le dos à la sélection suédoise avec laquelle il avait évolué chez les Espoirs. Le jeune buteur d’Helsingborg IF a décidé d’embrasser l’aventure béninoise après plusieurs échanges constructifs avec le sélectionneur Gernot Rohr.

Formé à Hammarby IF, club réputé pour la qualité de sa formation, Akimey s’est fait remarquer par son sens du but et son volume de jeu. Transféré à Helsingborg, il s’est imposé comme une valeur montante de la Superettan (D2 suédoise), inscrivant 4 buts et délivrant 2 passes décisives cette saison, auxquels s’ajoute un but en Coupe.

Explosif, technique et doté d’un bon jeu dos au but, Akimey arrive à point nommé pour renforcer le secteur offensif d’un Bénin en quête d’efficacité. Il figurerait déjà dans la liste des joueurs convoqués pour le match amical face au Burkina Faso, programmé le 18 novembre prochain.



