CAN 2025: la CAF dévoile le calendrier officiel de la compétition

La CAF a dévoilé ce mardi le programme complet de la CAN 2025. Le tournoi africain aura lieu au Maroc, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

On connait désormais le calendrier officiel de la CAN 2025. Le programme complet du tournoi a été dévoilé ce mardi par la CAF sur ses canaux officiels. Le match d’ouverture opposera le pays hôte aux Comores à Rabat, donnant le ton d’une compétition qui promet spectacle et intensité.

Les grandes nations du continent — Nigeria, Égypte, Sénégal, Algérie, Côte d’Ivoire ou Cameroun — seront au rendez-vous, prêtes à en découdre dans une phase de groupes relevée. Dès les premiers jours, des chocs comme Nigeria–Tunisie, Cameroun–Côte d’Ivoire, Maroc–Mali ou RDC-Bénin viendront électriser les stades de Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès, Agadir et Tanger.

À l’issue de la phase de groupes, les équipes qualifiées accèderont aux huitièmes de finale, prévus à partir du 3 janvier 2026. Les quarts de finale se joueront le 9 janvier, les demi-finales le 14 janvier, le match pour la troisième place le 17 janvier, avant la grande finale programmée le 18 janvier.

Le programme des phases de groupe:

21 décembre

• Maroc – Comores (Groupe A), Rabat

22 décembre

• Mali – Zambie (Groupe A), Casablanca

• Égypte – Zimbabwe (Groupe B), Agadir

• Afrique du Sud – Angola (Groupe B), Marrakech

23 décembre

• Nigeria – Tanzanie (Groupe C), Fès

• Tunisie – Ouganda (Groupe C), Rabat

• Sénégal – Botswana (Groupe D), Tanger

• RD Congo – Bénin (Groupe D), Rabat

24 décembre

• Algérie – Soudan (Groupe E), Rabat

• Burkina Faso – Guinée équatoriale (Groupe E), Casablanca

• Côte d’Ivoire – Mozambique (Groupe F), Marrakech

• Cameroun – Gabon (Groupe F), Agadir

26 décembre

• Maroc – Mali (Groupe A), Rabat

• Zambie – Comores (Groupe A), Casablanca

• Égypte – Afrique du Sud (Groupe B), Agadir

• Angola – Zimbabwe (Groupe B), Marrakech

27 décembre

• Nigeria – Tunisie (Groupe C), Fès

• Ouganda – Tanzanie (Groupe C), Rabat

• RD Congo – Sénégal (Groupe D), Tanger

• Bénin – Botswana (Groupe D), Rabat

28 décembre

• Algérie – Burkina Faso (Groupe E), Rabat

• Guinée équatoriale – Soudan (Groupe E), Casablanca

• Cameroun – Côte d’Ivoire (Groupe F), Marrakech

• Gabon – Mozambique (Groupe F), Agadir

29 décembre

• Maroc – Zambie (Groupe A), Rabat

• Comores – Mali (Groupe A), Casablanca

• Égypte – Angola (Groupe B), Agadir

• Zimbabwe – Afrique du Sud (Groupe B), Marrakech

30 décembre

• Nigeria – Ouganda (Groupe C), Fès

• Tanzanie – Tunisie (Groupe C), Rabat

• Botswana – RD Congo (Groupe D), Rabat

• Bénin – Sénégal (Groupe D), Tanger

31 décembre

• Guinée équatoriale – Algérie (Groupe E), Rabat

• Burkina Faso – Soudan (Groupe E), Casablanca

• Cameroun – Mozambique (Groupe F), Agadir

• Côte d’Ivoire – Gabon (Groupe F), Marrakech









