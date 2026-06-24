Bénin : une passerelle envisagée devant l’UAC pour sécuriser les usagers

La mairie d’Abomey-Calavi envisage la construction d’une passerelle piétonne devant l’entrée principale de l’Université d’Abomey-Calavi. L’annonce a été faite par le maire Nathanaël Koty, qui évoque une mesure destinée à renforcer la sécurité des étudiants, du personnel universitaire et des nombreux usagers qui traversent quotidiennement cet axe très fréquenté.

La zone située devant le portail principal de l’UAC reste l’un des points sensibles de la circulation à Abomey-Calavi. Chaque jour, des milliers de personnes y circulent, entre étudiants, enseignants, riverains, conducteurs de taxi-moto, véhicules particuliers et transports en commun. Dans ce contexte, la traversée de la chaussée représente un risque permanent, surtout aux heures de forte affluence.

S’exprimant sur Bip Radio, Nathanaël Koty a indiqué que la mairie a saisi la Société des infrastructures routières et de l’aménagement du territoire afin d’étudier la possibilité de réaliser une passerelle à cet endroit stratégique. L’objectif est de mieux organiser les déplacements des piétons et de limiter les risques d’accident aux abords de l’université.

Des feux tricolores également à l’étude

La construction d’une passerelle ne serait pas la seule piste envisagée. Le maire d’Abomey-Calavi a également évoqué la question des feux tricolores dans cette zone. Des échanges seraient en cours avec le ministère du Cadre de vie et des Transports afin d’améliorer le dispositif de régulation de la circulation.

Pour les autorités communales, la signalisation routière reste importante, mais elle pourrait ne pas suffire à elle seule pour garantir une traversée sécurisée devant l’UAC. D’où l’idée d’un ouvrage piétonnier capable de séparer les flux de véhicules et de passants sur un axe où la pression de la circulation est particulièrement forte.

Au-delà du secteur universitaire, Nathanaël Koty a aussi évoqué d’autres préoccupations liées à la mobilité urbaine dans la commune. Il a notamment cité les opérations de reprofilage de certaines voies et la nécessité de développer davantage le transport fluvial, afin de diversifier les solutions de déplacement pour les populations.

Le maire a enfin insisté sur le respect du code de la route, en particulier aux abords des écoles, universités et centres de santé. Pour l’heure, le projet de passerelle devant l’UAC reste soumis aux études techniques et aux décisions des structures compétentes.