BY COUNTRIES
Live logo
Search
spot_img
Accueil image/svg+xml Uncategorized image/svg+xml Bénin: un bus malien chute dans le fleuve Ouémé à Glazoué, 9 rescapés et un corps retrouvé

Bénin: un bus malien chute dans le fleuve Ouémé à Glazoué, 9 rescapés et un corps retrouvé

Uncategorized
By Angèle M. ADANLE
Update:
1 min.reading
- Advertisement -

Un grave accident de circulation est survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 sur l’axe Savè–Glazoué. Un bus de transport en commun, immatriculé au Mali et en partance de Lomé pour Malanville, a chuté dans un cours d’eau se jetant dans le fleuve Ouémé, à hauteur de la localité de Bethel dans la commune de Glazoué.

Selon les dernières informations rapportées par Bip Radio, le véhicule a été localisé sous l’eau à 09 h 53 ce dimanche. Des plongeurs spécialisés dépêchés de Cotonou mènent actuellement les opérations d’exploration et d’extraction. Les sapeurs-pompiers de l’Agence Béninoise de Protection Civile, les forces navales et la Police républicaine sont mobilisés sur place.

- Publicité-

Le ministre de l’Intérieur, Alassane Seïdou, et le Directeur Général de la Police Républicaine (DGPR), Brice Alowanou, sont en route vers le site du drame, tandis que le préfet des Collines y est présent depuis l’aube.

Un bilan provisoire encore incertain

Le bilan provisoire fait état de neuf rescapés, alors qu’un premier corps a déjà été retrouvé et identifié. Le reste des passagers se trouverait encore prisonnier à l’intérieur du véhicule immergé, dont le nombre total demeure inconnu.

- Publicité-

Les opérations de sauvetage, rendues difficiles par la profondeur et le courant du fleuve, se poursuivent sans relâche. Pompiers, policiers et agents de la protection civile s’activent pour tenter de repêcher les victimes et sécuriser le site.

- Publicité-

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
EN CONTINU
World

Trump-Putin Meeting: Diplomatic Progress or Mere Performance?

Benin

Benin – Unease within the Movement: Jacques Ayadji airs his grievances against UP le Renouveau

Benin

Benin: the HAAC shuts down two pirate television stations broadcasting without authorization

Benin

Benin: Political parties and CSOs trained on the mastery of Anip’s digital platforms

Tiwa Savage: “I’m still looking for a husband”

Benin

Benin: heavy sentences at CRIET for land scam in Porto-Novo

Benin

CRIET: 265 million CFA francs seized, the Beninese public treasury awaiting a judicial decision

Health: 91 preselected operating room hygienists for the third installment of the “Bridging the Gaps” project

Benin

Presidential Election 2026: Fred Adriano Houénou meets Bruno Amoussou as part of his consultation tour

Benin

Benin – 2025 National Bachelor’s Exam: list of candidates and centers already available online

VOIR TOUS LES FLASHS