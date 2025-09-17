Bénin: nomination d’un nouveau Recteur à l’Université d’Abomey-Calavi

- Advertisement -

Le gouvernement béninois a procédé, en Conseil des ministres du mercredi 17 septembre 2025, à la nomination de nouvelles équipes dirigeantes à la tête des universités publiques. À l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), c’est désormais le professeur Charlemagne Igué qui est le recteur. Il succède au professeur Félicien Avlessi, nommé le 13 octobre 2021.

L’UAC, plus grande université du pays, sera désormais conduite par le recteur Charlemagne Igué, avec à ses côtés le professeur Tahirou Djara, vice-recteur chargé des affaires académiques, le professeur Aliou Saïdou, vice-recteur chargé de la recherche, et madame Nelly C. Kelome, vice-rectrice en charge de la coopération et de l’insertion professionnelle.

Madame Véronique Gbegnito assurera le secrétariat général. Cette nouvelle équipe a pour mission de renforcer la gouvernance académique et de répondre aux défis liés à l’accroissement de la population estudiantine.

Au même moment, le Conseil des ministres a renouvelé les instances dirigeantes des autres universités nationales. À Parakou, le professeur Bertrand Sogbossi Bocco prend la direction, secondé notamment par Tododjitché Thierry Armel Adoukonou aux affaires académiques et Nasser Mohamed Baco à la recherche.

À l’Université nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM), c’est le professeur Codjo Edmond Adjovi qui a été désigné recteur, tandis qu’à l’Université nationale d’Agriculture (UNA), le poste revient au professeur Bruno Djossa.