Bénin: Louis Vlavonou salue « la sagesse et la dignité républicaine » de Me Renaud Agbodjo

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, a rendu un grand hommage à Me Renaud Agbodjo, candidat recalé du parti Les Démocrates, lors de l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année, vendredi au palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

Dans son discours, le président du Parlement a salué « la hauteur d’esprit et la dignité républicaine » de Me Agbodjo à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle invalidant sa candidature. Louis Vlavonou a tenu à souligner la posture apaisée de l’opposant, qu’il a qualifiée d’exemplaire dans le contexte politique national.

« En dépit de la déception légitime qui aurait pu nourrir la rancune ou la révolte, il a choisi la voie du pardon, de la tempérance et de la paix », a déclaré le président de l’Assemblée. « Son appel vibrant à rejeter toute forme de violence et à préserver la concorde nationale doit être entendu et relayé par chacun de nous, acteurs politiques, institutionnels et citoyens. »

Louis Vlavonou a également rappelé que l’attitude de Me Agbodjo devait servir d’exemple, en plaçant « l’amour du Bénin au-dessus des ambitions partisanes ». Selon lui, cette posture participe à la consolidation de la démocratie béninoise et illustre une maturité politique nécessaire à la stabilité du pays. Un message d’unité et de retenue qui résonne dans un contexte politique souvent polarisé, mais où le chef du législatif appelle à privilégier la paix, la concorde et la dignité républicaine.