Bénin – Ligue 1: SOBEMAP et Buffles leaders, ASVO toujours en panne, le point de la 5è journée

La cinquième journée de la Ligue 1 béninoise s’est achevée ce dimanche 26 octobre, marquée par plusieurs nuls et la confirmation du duo de tête SOBEMAP – Buffles, qui continue d’imposer son rythme en haut du classement.

SOBEMAP FC poursuit son bon début de saison. Les Portuaires ont consolidé leur fauteuil de leader après leur courte mais précieuse victoire (1-0) sur la pelouse de la JS Pobè. Avec 13 points et une différence de +8, le club portuaire partage la première place avec les Buffles FC, eux aussi victorieux en déplacement (1-0) face aux Cavaliers. Les Buffles affichent la même efficacité, comptant 13 points pour une différence de +7, confirmant ainsi leur statut de sérieux prétendants au titre.

ASPAC se relance, Damissa freiné

Après un début de championnat poussif, l’ASPAC FC a frappé fort face aux Dragons de l’Ouémé (4-1). Une performance convaincante qui replace les Portuaires dans la première partie du tableau, à la 4e place avec 8 points, et un match en retard. De son côté, Damissa FC voit son duel face à Coton FC reporté, mais conserve la 3e place (10 pts) avec une rencontre en moins.

Dans les autres rencontres, ASVO a concédé le point du nul contre Espoir (0-0). Un résultat qui maintient les Ouémènous à la dernière place au tableau. Contre performance également pour Loto-Popo qui a été accroché par l’USS Kraké (1-1) et du Dynamo Abomey à Banikoara, contre BAni Gansé (1-1).

Classement après la 5e journée (sous réserve d’homologation)

1 SOBEMAP FC – 13 pts (+8)
2 Buffles FC – 13 pts (+7)
3 Damissa FC – 10 pts (+3, 1 match en retard)
4 ASPAC FC – 8 pts (+4, 1 match en retard)
5 Loto-Popo FC – 8 pts (+4, 1 match en retard)
6 Coton FC – 7 pts (+2, 2 matchs en retard)
7 Dragons FC – 7 pts (-2)
8 Dynamo d’Abomey – 6 pts (0)
9 AS Cotonou – 6 pts (-1)
10 Ayéma FC – 5 pts (0)
11 Hodio FC – 5 pts (-1)
12 JS Pobè – 5 pts (-1)
13 USS-Kraké – 5 pts (-1)
14 Espoir FC – 4 pts (-5)
15 Dadjè FC – 2 pts (-3)
16 Bani Gansè – 2 pts (-3)
17 ASVO FC – 2 pts (-8)
18 Cavaliers – 1 pt (-3, 1 match en retard)

