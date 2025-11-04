Bénin: les Amazones U20 peaufinent leur préparation avant la Coupe UFOA B

En pleine phase de préparation pour la Coupe UFOA B U20 Dames 2025, la sélection béninoise disputera un match amical face à l’AS JFA ce mardi à Missérété.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe UFOA B U20 Dames, les Amazones juniores poursuivent activement leur mise au point. Les Béninoises affrontent, ce mardi 4 novembre 2025, la formation de l’AS JFA (club de première division féminine) en match amical. La rencontre se tiendra au Centre d’excellence de Missérété à partir de 11 heures.

Cette opposition amicale servira de test grandeur nature pour les jeunes Béninoises, appelées à affiner leurs automatismes avant d’entrer en lice dans la compétition régionale. Hôtes de cette deuxième édition de la Coupe UFOA B, les Amazones U20 auront fort à faire face à des adversaires de taille, dont le Ghana — tenant du titre — et le Nigeria. Le Bénin ouvrira le bal le 7 novembre prochain face aux Black Princesses ghanéennes. Une rencontre que les joueuses locales aborderont avec l’ambition de signer une entrée réussie dans « leur » tournoi.

