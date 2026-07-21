Bénin : le concours d’entrée au Prytanée militaire et au Lycée militaire de jeunes filles fixé au 23 juillet

Les élèves admis au CEP 2026 et classés parmi les 50 meilleurs de chaque département sont attendus le 23 juillet pour le concours d’entrée au Prytanée militaire de Bembèrèkè et au Lycée militaire de jeunes filles. L’annonce a été faite par le Chef d’État-major général des Forces armées béninoises.

Les candidats à l’entrée dans les établissements militaires d’enseignement secondaire connaissent désormais la date du concours. Dans un communiqué , le Chef d’État-major général des Forces armées béninoises a informé que les épreuves se dérouleront le jeudi 23 juillet 2026.

Le concours est destiné aux élèves admis au Certificat d’études primaires (CEP) 2026 et figurant parmi les cinquante premiers par sexe et par département. Les candidats retenus pourront tenter leur chance pour intégrer le Prytanée militaire de Bembèrèkè (PMB) ou le Lycée militaire de jeunes filles (LMJF).

Ces deux établissements sont réputés pour leur exigence académique, leur discipline et leur formation axée sur les valeurs de civisme, de leadership et d’excellence. Chaque année, ils accueillent un nombre limité d’élèves sélectionnés à l’issue d’un concours national. Les autorités militaires invitent les parents et les candidats concernés à prendre connaissance du communiqué officiel afin de s’informer sur les conditions de participation, les centres de composition ainsi que les pièces à fournir.

L’intégralité du communiqué