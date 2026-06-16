Bénin : le CHIC lance un recrutement pour six postes

Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) a lancé un nouvel appel à candidatures pour renforcer ses équipes. Six postes sont à pourvoir dans des domaines variés, allant de la santé à la logistique en passant par la comptabilité et la gestion des opérations internationales.

Le Centre Hospitalier International de Calavi (CHIC) a annoncé l’ouverture d’un recrutement destiné à pourvoir six postes au sein de ses services. Cette campagne de recrutement s’adresse aux professionnels béninois disposant des qualifications requises et d’une expérience avérée dans leurs domaines respectifs.

Les postes à pourvoir sont les suivants : chargé de mission ingénieur biomédical, transporteur logistique interne, responsable des opérations internationales, agent économat, agent de maîtrise en comptabilité générale et directeur des soins.

Selon l’avis de recrutement, les candidats devront notamment justifier d’une expérience professionnelle adaptée aux fonctions visées et faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation à un environnement de travail exigeant.

Les personnes intéressées sont invitées à consulter les conditions spécifiques de candidature ainsi que les modalités de dépôt des dossiers pour chacun des postes proposés.

Ci-dessous les détails liés à chaque poste à pourvoir

1- Chargé de Mission Ingénieur Biomédical

Date de clôture : 26 juin 2026

COMPÉTENCES REQUISES

FORMATION OU LES QUALIFICATIONS REQUISES

-Diplôme d’ingénieur biomédical (Bac+5);

-Expérience en Centre Hospitalier à un poste similaire (minimum 5 ans)

CONNAISSANCES TECHNIQUES

-Equipements biomédicaux et dispositifs médicaux;

-Achats publics et gestion contractuelle;

-Analyse financière (cout global de possession):

-Maintenance biomédicale et GMAO;

-Normes et réglementations biomédicales:

-Anglais professionnel (niveau B2 minimum)

COMPETENCES CLES

-Négociation et gestion des fournisseurs

-Analyse des offres et rédaction de cahiers des charges

-Suivi budgétaire et optimisation des coûts

-Gestion de projet

-Maîtrise des outils informatiques (MS Office, GMAO)

LES QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES

-Sens de l’organisation et rigueur

-Capacité d’analyse et de synthèse

-Aptitude à la négociation

-Leadership et capacité d’encadrement

-Esprit d’équipe et coordination pluridisciplinaire

-Capacité à gérer des situations complexes

-Sens du reporting et de la communication

-Coaching et formation

PARTICULARITE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT : CDD de 12 mois

Poste ouvert à l’expatriation

AMPLITUDE DE TRAVAIL

8h-17h avec astreintes techniques

REMUNERATIONS

Convention collective du CHIC selon ancienneté

CONGES ANNUELS

Selon la réglementation en vigueur deux jours ouvrables par mois, soit vingt-quatre jours ouvrables par année

MODALITES DE CANDIDATURE

Les documents à transmettre sont les suivants :

-Un curriculum vitae détaillé, actualisé et dûment signé;

-Une lettre de motivation;

-Les copies des diplômes requis pour le poste choisi;

La soumission des dossiers se fait en deux étapes.

La première étape consiste à remplir le formulaire en ligne en cliquant ici.

La seconde étape consiste à envoyer le dossier de candidature à l’adresse : [email protected]

2- Transporteur Logistique Interne

Date de clôture : 26 juin 2026

COMPETENCES REQUISES

-Formation et/ou qualification

-Permis de conduire B et B1 valide

-Baccalauréat avec 3 années d’expérience minimum dans le domaine du transport logistique

-Aptitude physique à la manutention et à la conduite de véhicule utilitaire

-Diplôme en logistique ou expérience équivalente.

-Expérience en milieu hospitalier (un atout).

LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES

Connaissance des protocoles de transport interne hospitalier.

Maîtrise des normes d’hygiène et de sécurité.

LES QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES

Faire preuve de ponctualité

Assurer un bon relationnel

Organisation et sens de l’efficacité.

Capacité à travailler en équipe et en autonomie.

PARTICULARITE DU POSTE

AMPLITUDE DE TRAVAIL

Horaires fixes, avec astreintes possibles en cas d’urgence.

REMUNERATIONS

Définies par la politique de gestion du personnel du CHIC.

CONGES ANNUELS

Selon la réglementation en vigueur.

MODALITES DE CANDIDATURE

DOCUMENTS A TRANSMETTRE

-Un curriculum vitae détaillé, actualisé et dûment signé;

-Une lettre de motivation;

-Les copies des diplômes requis pour le poste choisi

La soumission des dossiers se fait en deux étapes.

La première étape consiste à remplir le formulaire en ligne en cliquant ici.

La seconde étape consiste à envoyer le dossier de candidature à l’adresse : [email protected]

3- Responsable des Opérations Internationales

Date de clôture : 26 juin 2026

COMPETENCES REQUISES

LA FORMATION OU LES QUALIFICATIONS REQUISES

Être titulaire d’un BAC +3 au plus en Finance, Comptabilité ou tout autre diplôme reconnu équivalent.

LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES

-Justifier d’une expérience professionnelle de deux (02) ans dans la gestion des opérations courantes, les opérations de gestion sur les plateformes dématérialisées dans le secteur privé comme public, en banque etc….).

-Justifier d’une bonne connaissance de la législation financière béninoise (constitution financière, loi organique béninoise, décrets et arrêtés à caractère financier etc.)

-Justifier d’une bonne connaissance des logiciels de gestion hospitalière et des outils bureautiques (Excel, Word, etc.)

LES QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES

-Leadership et capacité à gérer une équipe pluridisciplinaire;

-Sens de l’organisation et de la discrétion professionnelle:

-Capacité à gérer les priorités sous pression;

-Capacité à communiquer efficacement tant à l’écrit qu’à l’oral.

PARTICULARITE DU POSTE

AMPLITUDE DE TRAVAIL :8h-17h

REMUNERATIONS: Définies par la politique de gestion du personnel du CHIC

CONGES ANNUELS

Selon la réglementation en vigueur: deux jours ouvrables par mois, soit vingt-quatre jours ouvrables par année

MODALITES DE CANDIDATURE

Les documents à transmettre sont les suivants :

-Un curriculum vitae détaillé, actualisé et dûment signé;

-Une lettre de motivation;

-Les copies des diplômes requis pour le poste choisi;

La soumission des dossiers se fait en deux étapes.

La première étape consiste à remplir le formulaire en ligne en cliquant ici.

La seconde étape consiste à envoyer le dossier de candidature à l’adresse : [email protected]

4-Agent Économat

Date de clôture : 26 juin 2026

COMPETENCES REQUISES

-Connaissance des règles budgétaires, comptables et propres aux marchés publics Niveau BAC+3 avec deux (02) ans d’expérience minimum dans le domaine.

-Qualités professionnelles requises:

-Méthode, rigueur et sens de l’organisation:

-Rapidité d’exécution et gestion de l’urgence;

-Autonomie; Logique et esprit de synthèse:

-Disponibilité, adaptabilité et polyvalence;

-Esprit d’équipe et d’initiative;

-Qualités de communication et sens des relations humaines:

-Discrétion, diplomatie:

-Formations et/ou qualifications requises;

-Formation dans le domaine de la comptabilité gestion appréciée.

PARTICULARITE DU POSTE

AMPLITUDE DE TRAVAIL : 8h-17h

REMUNERATIONS :Définies par la politique de gestion du personnel du CHIC

CONGES ANNUELS

Selon la réglementation en vigueur: deux jours ouvrables par mois, soit vingt-quatre jours ouvrables par année

MODALITES DE CANDIDATURE

Les documents à transmettre sont les suivants :

-Un curriculum vitae détaillé, actualisé et dûment signé;

-Une lettre de motivation;

-Les copies des diplômes requis pour le poste choisi;

La soumission des dossiers se fait en deux étapes.

La première étape consiste à remplir le formulaire en ligne en cliquant ici.

La seconde étape consiste à envoyer les dossier de candidature à l’adresse : [email protected]

5-Agent de Maîtrise Comptabilité Générale

Date de clôture : 26 juin 2026

COMPETENCES REQUISES

-Étre titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BAC+3 en comptabilité gestion, Finance-Comptabilité, ou tout autre diplôme connexe.

LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES

-Justifier d’une expérience professionnelle de trois (03) années en comptabilité;

-Justifier d’une expérience professionnelle de deux (02) années en cabinet d’expertise comptable serait un atout:

-Justifier d’une bonne connaissance de la tenue de la comptabilité des établissements hospitaliers nationaux ou internationaux serait un atout;

-Connaissance approfondie des normes et référentiels comptables en vigueur et des normes comptables IFRS;

-Justifier d’une bonne connaissance des logiciels de gestion hospitalière et des outils bureautiques (Excel, Word, etc.).

LES QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES

-Leadership et capacité à gérer une équipe pluridisciplinaire;

-Sens de l’organisation et de la discrétion professionnelle;

-Capacité à gérer les priorités sous pression:

-Capacité à communiquer efficacement tant à l’écrit qu’à l’oral;

-Souplesse pour s’adapter aux particularités du contexte local.

PARTICULARITE DU POSTE

AMPLITUDE DE TRAVAIL: 8h-17h

REMUNERATIONS

Définies par la politique de gestion du personnel du CHIC

CONGES ANNUELS : ouvrables par année

Selon la réglementation en vigueur: deux jours ouvrables par mois, soit vingt-quatre jours

MODALITES DE CANDIDATURE

Les documents à transmettre sont les suivants :

-Un curriculum vitae détaillé, actualisé et dûment signé:

-Une lettre de motivation;

-Les copies des diplômes requis pour le poste choisi.

La soumission des dossiers se fait en deux étapes.

La première étape consiste à remplir le formulaire en ligne en cliquant ici.

La seconde étape consiste à envoyer le dossier de candidature à l’adresse : [email protected]

6- Directeur(trice) des soins

Date de clôture : 31 juil. 2026

COMPETENCES REQUISES

-Formation directeur des soins ou équivalent,

-Expérience professionnelle en qualité de Directeur des Soins, ou FF ou de Cadre

-supérieur de santé en milieu hospitalier requise,

-Formations à la qualité et gestion des risques et à l’hygiène.

LES CONNAISSANCES PARTICULIERES REQUISES

-Management paramédical,

-Management de la recherche paramédicale,

-Expertise dans la conduite de projets et la gestion de crise sanitaire,

-Expertise dans les méthodes de gestion des ressources humaines,

-Connaissance du fonctionnement des hôpitaux,

-Expérience de coopération internationale ou de missions en Afrique appréciée;

-Maîtrise des outils bureautiques de base.

LES QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES

-Qualités managériales et de motivation des équipes,

-Leadership

-Qualités organisationnelles, de coordination et de gestion de projet,

-Conduite du changement

-Qualités de pilotage, de planification et de définition des priorités,

-Animation des réunions,

-Fixation des objectifs et évaluation des résultats,

-Qualités pédagogiques,

-Rigueur et méthode,

-Qualités analytiques et de synthèse,

-Qualités relationnelles et de communication et d’expression en public,

-Capacités de travail en équipe et d’écoute,

-Qualités de négociation,

-Loyauté, respect de la confidentialité et neutralité

PARTICULARITE DU POSTE

Le rôle de gestion assuré par cette équipe de direction, dont fait partie le directeur (trice) des soins, sera programmé sur une période d’un ou deux ans renouvelables. Il pourra s’agir d’une mise à disposit

ion, d’un détachement ou d’un recrutement selon les contrats d’expatriés en vigueur au CHIC.

La soumission des dossiers se fait en deux étapes.

La première étape consiste à remplir le formulaire en ligne en cliquant ici.

La seconde étape consiste à envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation aux adresses suivantes :

[email protected]

[email protected]

[email protected]