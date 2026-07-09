Bénin: L’Anagem officialise la baisse des tarifs des redevances dans les marchés urbains et régionaux

À la suite de la décision prise en Conseil des ministres le 1er juillet 2026 d’alléger les charges pesant sur les usagers des infrastructures marchandes, l’Agence nationale de gestion des marchés (Anagem) a rendu publiques les nouvelles grilles tarifaires mensuelles.

Cet allégement concerne l’ensemble des espaces marchands des marchés urbains et régionaux, incluant spécifiquement les pôles commerciaux majeurs que sont Tokpa Yôyô et le pôle agroalimentaire de Tokpa Daho.

​Une réponse concrète aux attentes des commerçants

​Cette refonte tarifaire intervient en réponse directe aux préoccupations et doléances exprimées par les acteurs du secteur du commerce. En revoyant ces coûts à la baisse, le gouvernement et l’Anagem visent principalement à renforcer l’accessibilité financière de ces infrastructures modernes. L’objectif est double :

​ Encourager la pleine occupation des étals et espaces disponibles par les commerçants ;

des étals et espaces disponibles par les commerçants ; ​Garantir la pérennité et l’entretien de ces nouveaux joyaux marchands grâce à un ajustement stratégique et un renforcement des subventions directes de l’État.

​Cette mesure d’accompagnement social vient ainsi soutenir le pouvoir d’achat des exploitants tout en dynamisant l’activité économique locale au sein des nouveaux marchés modernes du pays.

Le tableau des redevances fixées par l’anagem