Bénin: interdiction de tout propos profanatoire ou hérétique visant le Vodun, ses rites et ses expressions

By Angèle M. ADANLE
Update:
1 min.reading
Le Comité des Rites Vodun du Bénin (CRVB) a dénoncé, dans un communiqué rendu public ce 12 septembre 2025, la multiplication sur les réseaux sociaux de propos jugés sacrilèges et hérétiques contre la religion Vodun et ses dignitaires. L’organe prévient que des sanctions seront désormais appliquées aux auteurs de tels agissements.

Avec fermeté, le CRVB exprime sa « grande amertume » face aux publications qui portent atteinte à l’image, à la sacralité et à la dignité du patrimoine commun qu’est le Vodun. Selon le comité, cette religion constitue un patrimoine culturel immatériel d’une valeur inestimable, hérité des ancêtres et reconnu mondialement comme socle identitaire et spirituel de nombreuses communautés béninoises.

Le communiqué, signé par le président du CRVB, le professeur Mahougnon Kakpo, interdit formellement toute diffusion de propos à caractère profanatoire ou hérétique visant le Vodun, ses rites et ses expressions. Le comité insiste sur le fait que ces comportements impies ne resteront plus impunis.

Des sanctions annoncées contre les auteurs

Dans sa déclaration, le CRVB avertit que des mesures concrètes, tant au plan traditionnel que judiciaire, seront prises contre les contrevenants. Ces derniers s’exposent à des sanctions conformes aux usages endogènes et aux lois en vigueur en République du Bénin.

« Le Vodun est notre culture, une religion au même titre que toutes les autres. Un patrimoine sacré, immatériel et culturellement protégé, que nul n’a le droit de profaner impunément », rappelle le communiqué.

Par cet avertissement solennel, le Comité des Rites Vodun du Bénin entend protéger ce pan essentiel de l’identité culturelle nationale et préserver le respect dû aux traditions.

