Bénin : Interdiction de la vente et d’imposition de l’utilisation des cahiers d’activités dans les collèges et lycées

Le Directeur départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle de l’Atlantique a rappelé à travers une note circulaire en date du 25 septembre 2025, qu’il est strictement interdit de vendre ou d’imposer l’utilisation des cahiers d’activités dans les établissements scolaires publics et privés. Toute contrevenance sera passible de sanctions disciplinaires.

Dans le document signé par le Docteur Mathias Amour Ahomadegbe, il est indiqué que malgré les instructions en vigueur, certains enseignants continuent de se livrer à cette pratique dans leurs classes. Une situation qui a conduit l’autorité départementale à réitérer l’interdiction ferme de la vente et de l’utilisation de ces supports pédagogiques.

Des sanctions prévues pour les contrevenants

L’autorité rappelle que cette mesure s’applique à tous les établissements secondaires de l’Atlantique, qu’ils soient publics ou privés. Elle précise que les chefs d’établissements ainsi que les conseillers pédagogiques sont instruits de veiller à son application rigoureuse.

Le non-respect de cette décision expose les auteurs à des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions en vigueur. Le Directeur départemental a insisté sur la vigilance des responsables d’établissements afin d’assurer le strict respect de la mesure.

En conclusion, le prix à payer par les enseignants ou établissements récalcitrants sera celui de sanctions disciplinaires, preuve de la détermination de l’administration éducative à mettre fin à cette pratique jugée contraire aux textes.