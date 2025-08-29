BY COUNTRIES
Bénin: incendie dévastateur dans une maison en location à Cocotomey

Uncategorized
By Angèle M. ADANLE
Update:
1 min.reading
Un incendie s’est déclaré dans une maison en location à Cocotomey, près du carrefour Aglouza, le jeudi 28 août 2025.

La frayeur a gagné le quartier de Cocotomey, ce jeudi 28 août. 2025 après-midi, lorsqu’un incendie s’est déclenché dans l’une des chambres d’une maison en location. À l’intérieur, une mère et ses six enfants ont vécu des instants de panique avant de réussir à quitter les lieux sains et saufs.

Alertés, les habitants du voisinage ont tenté, en vain, de contenir les flammes avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Le feu, particulièrement violent, a consumé la chambre à coucher, laissant derrière lui des dégâts considérables.

Selon les soldats du feu, la cuisine, où se trouvait une bouteille de gaz, n’a heureusement pas été atteinte. Toutefois, l’origine exacte du sinistre reste encore indéterminée.

Si aucune perte en vie humaine n’est à déplorer, la famille sinistrée doit désormais faire face à la perte d’une grande partie de ses biens. Le choc est d’autant plus grand pour la mère, qui devra se reconstruire avec ses enfants après cet événement dramatique.

