Bénin: elle drogue son compagnon d'un soir et vide sa chambre, six complices arrêtés

Bénin: elle drogue son compagnon d’un soir et vide sa chambre, six complices arrêtés

By Angèle M. ADANLE
Un résident du quartier Sainte Rita, à Cotonou, a vécu une nuit cauchemardesque après avoir été drogué par une femme rencontrée la veille. Profitant de son inconscience, la jeune femme et ses complices ont vidé sa chambre et ont emporté divers objets de valeur.

Dans la nuit du vendredi 25 juillet 2025, la victime, de retour du travail aux environs de 2 heures du matin, a croisé la route d’une jeune femme séduisante qu’il a invitée chez lui. Le lendemain, à la faveur d’un nouveau rendez-vous, elle l’a conduit dans un piège. Alors qu’il la ramenait chez lui, trois complices la suivaient discrètement.

Une fois dans la chambre, la jeune femme a offert une boisson à sa victime. Quelques minutes après avoir bu, l’homme s’est retrouvé plongé dans un profond sommeil. Aussitôt, la demoiselle a fait appel à ses complices qui ont pillé la pièce, avant de disparaître avec le butin.

Une arrestation providentielle à Vèdoko

Ce n’est qu’un mois plus tard, dans la soirée du lundi 25 août 2025, que le plaignant a reconnu la même femme dans les rues de Vèdoko. L’ayant interpellée, il a obtenu ses aveux et la dénonciation de ses complices. Alertés, les enquêteurs du commissariat du 8ᵉ arrondissement ont tendu un piège qui a permis l’arrestation du reste du gang.

Tous les mis en cause ont reconnu leur implication et révélé avoir écoulé les biens volés auprès de deux receleurs, qui ont eux aussi été arrêtés. Placés en garde à vue, ils seront présentés au procureur de la République pour répondre des chefs d’association de malfaiteurs, vol et recel.

