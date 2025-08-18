BY COUNTRIES
Bénin – Drame de Glazoué: le bus totalement repêché du fleuve Ouémé

Uncategorized
By Angèle M. ADANLE
Update:
1 min.reading
Les opérations de secours ont permis de repêcher ce lundi 18 août 2025 l’autocar malien tombé dans le fleuve Ouémé dans la commune de Glazoué. Le drame, survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août, a fait 9 rescapés, un corps retrouvé et 44 disparus.

Les premières images diffusées montrent une carcasse blanche, marquée de quelques couleurs, remontée des profondeurs à l’aide de chaînes et de pneus de renfort. Le bus émerge progressivement, sous la supervision des plongeurs et des équipes spécialisées mobilisées depuis l’aube. Autour de 14 heures, le véhicule n’était pas encore totalement extrait de l’eau, selon Bip Radio.

La reprise des fouilles ce lundi à 6 h 30 a nécessité la mise en place d’un dispositif particulier. La circulation sur le pont de Thio, situé sur l’axe Cotonou–Parakou, est alternée afin de permettre les manœuvres d’extraction. La Police républicaine assure la régulation du trafic pour éviter tout engorgement.

Une opération délicate sous haute surveillance

Le bus accidenté, immatriculé au Mali, transportait plusieurs dizaines de passagers en direction de Malanville. Selon les secours, le dimanche, les conditions de visibilité sous l’eau compliquaient les recherches et retardaient l’extraction totale du véhicule. Malgré ces contraintes, l’Agence Béninoise de Protection Civile, les Forces navales et la Police républicaine poursuivent leurs efforts.

Le drame continue de susciter une forte émotion au Bénin. Les autorités, dont le ministre de l’Intérieur Alassane Seïdou et le Directeur général de la Police républicaine Brice Alowanou, se sont rendues sur les lieux pour suivre l’évolution des opérations.

Le gouvernement a réitéré sa solidarité envers les familles des victimes et assuré que toutes les dispositions étaient prises pour mener à bien les fouilles.

Alors que le bilan reste lourd, avec des dizaines de disparus, les équipes de secours affirment maintenir l’espoir de retrouver d’autres corps afin de permettre aux familles d’organiser des obsèques dignes. Les opérations se poursuivent jusqu’à l’extraction complète du bus et des corps des disparus.

