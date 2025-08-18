BY COUNTRIES
Bénin – Drame de Glazoué: 23 corps repêchés, 21 passagers toujours portés disparus

Uncategorized
By Angèle M. ADANLE
Update:
1 min.reading
Un grave accident de circulation est survenu dans la nuit du samedi 16 au dimanche 17 août 2025 sur le pont de Thio, commune de Glazoué. Un bus en provenance de Lomé et à destination de Niamey, avec 54 passagers à bord, a plongé dans le fleuve Ouémé. À ce jour, 23 corps ont été repêchés, neuf rescapés sont hospitalisés et 21 personnes restent introuvables.

L’accident s’est produit aux environs de minuit, lorsque le conducteur du bus de la compagnie STM, immatriculé CC 0085MD, a violemment percuté la rambarde du pont avant de finir sa course au fond du fleuve.

Selon le communiqué du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Séidou, le véhicule provenait de Lomé à destination de Niamey. Sur instructions du chef de l’État, le plan ORSEC a immédiatement été déclenché, mobilisant sapeurs-pompiers, forces navales, police républicaine et protection civile.

Les fouilles ont repris dès 6h30 ce lundi 18 août, malgré des conditions particulièrement difficiles. Le bus, entièrement immergé à près de 15 mètres de profondeur, a été extrait des eaux. Les plongeurs, confrontés à une visibilité quasi nulle dans une eau trouble et boueuse, poursuivent les recherches pour retrouver les passagers disparus.

Un bilan toujours provisoire

À l’étape actuelle, les autorités font état de neuf rescapés, tous évacués et hospitalisés à Savè, d’un premier corps sans vie repêché le 17 août, puis de 23 autres dépouilles retrouvées le 18 août, portant le bilan provisoire à 33 victimes. Vingt et une personnes n’ont toujours pas été retrouvées.

Le gouvernement a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées et sa solidarité aux rescapés. « Les diligences se poursuivent pour retrouver les disparus et élucider les circonstances de ce malheureux événement », a déclaré le ministre Alassane Séidou.

