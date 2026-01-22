Bénin – Criet : la comédienne Aurélie Guézo libérée sous caution

Poursuivie devant la CRIET pour des faits présumés liés à la cybercriminalité, la comédienne béninoise Aurélie Guézo a comparu ce jeudi 22 janvier 2026 lors de l’ouverture d’une deuxième audience de son procès. À l’issue des débats, la juridiction spéciale a ordonné sa remise en liberté provisoire moyennant une caution.

La comédienne Aurélie Guézo retrouve provisoirement l’air libre. À l’issue de l’audience de ce jeudi 22 janvier 2026, la chambre correctionnelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a accédé à une demande de remise en liberté provisoire formulée par la défense. Une caution d’un million de francs CFA à été fixée à cet effet.

Dès l’ouverture de l’audience, le juge a rappelé à la prévenue les faits mis à sa charge. Outre l’achat présumé d’une carte SIM au profit d’un homme en détention, des données à caractère cybercriminel auraient été découvertes dans son téléphone portable. Des éléments que la Cour estime suffisamment sérieux pour fonder les poursuites en cours.

Face à la juridiction, Aurélie Guézo a contesté toute implication consciente dans des faits de cybercriminalité. La comédienne a expliqué que son téléphone est également utilisé par son neveu, resté à ses côtés dans le cadre de la préparation de son baccalauréat. Elle a surtout insisté sur son analphabétisme en français, affirmant ne communiquer que par messages vocaux sur WhatsApp. « Je n’ai jamais été à l’école. Je ne sais pas écrire. C’est mon neveu qui écrit les messages », a-t-elle déclaré à la barre selon Libre Express.

Une défense axée sur l’absence d’intention frauduleuse

Concernant la carte SIM achetée à un détenu, la prévenue a indiqué ignorer toute utilisation frauduleuse qui aurait pu en être faite. Elle a également soutenu avoir pris l’initiative de faire désactiver ladite carte, dès qu’elle a eu des soupçons sur son usage.

Après la déposition de sa cliente, son avocat, Me Omer Sylvain Tchiakpè, a saisi la Cour d’une demande de remise en liberté provisoire assortie d’un cautionnement. La défense a invoqué la garantie de représentativité de la comédienne et surtout l’absence d’éléments intentionnels caractérisant l’infraction poursuivie.

Pour étayer sa requête, l’avocat a souligné plusieurs insuffisances du dossier notamment l’absence de preuve de transfert d’argent via la carte SIM incriminée, inexistence d’échanges entre sa cliente et l’utilisateur de la SIM dans un but d’escroquerie, l’absence de preuve d’un quelconque retour financier au profit de la prévenue, ainsi que le défaut de messages adressés aux victimes en vue de solliciter des dépôts d’argent.

Le ministère public, représenté par le quatrième substitut du procureur spécial près la CRIET, s’est montré favorable à une remise en liberté provisoire. Il a proposé un cautionnement fixé à cinq-cent mille francs CFA.

Statuant séance tenante, la chambre correctionnelle a finalement accordé la remise en liberté provisoire d’Aurélie Guézo, en relevant le montant de la caution à un million de francs CFA. L’affaire a été renvoyée au jeudi 26 mars 2026 pour la suite de la procédure, selon les informations rapportées par Libre Express.