Bénin – Communales 2026 : la CENA boucle l’enregistrement des candidatures

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) a clos, à minuit ce mardi 28 octobre 2025, la période de dépôt des dossiers de candidatures, conformément au calendrier électoral établi. Plusieurs partis politiques ont défilé dans les dernières heures pour se conformer à la loi.

A minuit à la CENA, le président Sacca Lafia et son équipe ont mis fin à la phase d’enregistrement des candidatures pour les élections communales de 2026. Ce mardi 28 octobre 2025, à 19 heures, aucun parti n’avait encore déposé son dossier, selon la Direction de la communication de la CENA.

Mais la soirée a vite pris un tournant décisif. À 19 h 49, les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) ont ouvert la marche, suivies à 22 h 59 par l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Dans la foulée, MOELE-Bénin et Les Démocrates ont également fait leur entrée avant que le Bloc Républicain (BR) ne boucle la série à 23 h 46, à quelques minutes de la clôture officielle.

Un processus sous haute vigilance

Cette succession d’arrivées tardives mais bien ordonnées témoigne d’une mobilisation générale des formations politiques et d’un strict respect du cadre légal fixé par la CENA. Dans une déclaration, le président de l’institution, Sacca Lafia, avait appelé les partis à la responsabilité. « La crédibilité de ces élections se construit dès cette étape de présentation des dossiers de candidature », avait-il rappelé.

Le président de la CENA avait également insisté sur la conformité aux lois électorales et sur la nécessité, pour chaque formation politique, de présenter des candidats dans les 546 arrondissements du pays, soit un total de 3 630 candidats titulaires et suppléants.

« L'absence du nombre requis de candidats sur une liste entraînera de fait son rejet par la CENA, sans aucune possibilité de la compléter ultérieurement », avait-il averti.

Une plateforme numérique pour faciliter les dépôts

Pour cette phase cruciale, la CENA avait mis en place une plateforme informatique permettant aux partis politiques de constituer et déposer leurs listes de manière plus rapide et efficace. « J’ai bon espoir que chaque parti politique en fera un usage judicieux », a déclaré Sacca Lafia.

Les équipes techniques et administratives de la Commission sont restées mobilisées jusqu’à la dernière minute pour accueillir les dossiers, garantissant ainsi un déroulement fluide et transparent du processus.

après la clôture de l’enregistrement des candidatures, la phase de vérification et de validation des dossiers par la CENA va démarrer. Cette étape précédera la publication de la liste provisoire des partis retenus pour les élections communales du 11 janvier 2026.