Barrages Mondial 2026: Gernot Rohr prédit le vainqueur du choc Nigeria – Gabon

Gernot Rohr croit fermement aux chances du Nigeria, qu’il voit dominer le Gabon lors des barrages de la Coupe du monde 2026 grâce à la qualité et à la cohésion de son effectif.

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a livré son pronostic avant les barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026. Pour le technicien allemand, le Nigeria a toutes les cartes en main pour s’imposer face au Gabon et décrocher sa place pour la confrontation finale face à la RD Congo.

L’ancien entraîneur des Super Eagles s’est dit convaincu de la supériorité de l’effectif nigérian, estimant que les hommes d’Eric Chelle disposent d’un potentiel collectif et individuel largement au-dessus de celui des Panthères.

« Aubameyang était encore un jeune joueur à l’époque, en 2012, et leur capitaine, Bruno Ecuele Manga, est toujours là, a rappelé Gernot Rohr dans un entretien accordé à Nation Sport. « Mais je pense que le Nigeria a de meilleurs joueurs. S’ils jouent avec la même solidarité que face au Bénin, ils peuvent battre le Gabon sans difficulté. »

Dans l’autre affiche de ces barrages, la RD Congo croisera le fer avec le Cameroun pour une place en finale. Le suspense reste entier, mais pour Gernot Rohr, les Super Eagles ont déjà pris une longueur d’avance.