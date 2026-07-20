Ballon d’Or 2026: Harry Kane en tête des favoris, Messi, Mbappé et Yamal parmi les prétendants

Alors que la cérémonie du Ballon d’Or 2026 se tiendra en octobre prochain, les premiers favoris commencent déjà à se dessiner. Le sacre mondial de l’Espagne pourrait fortement influencer la course au trophée individuel le plus prestigieux du football.

La course au Ballon d’Or 2026 est officiellement lancée. La cérémonie de remise du prestigieux trophée aura lieu en octobre prochain et prendra en compte les performances réalisées entre le 1er août 2025 et le 31 juillet 2026. Quelques jours seulement après la finale de la Coupe du monde 2026, remportée par l’Espagne face à l’Argentine (1-0), les premières tendances émergent déjà concernant les joueurs susceptibles de figurer parmi les grands favoris. Le sacre mondial de la Roja devrait peser lourd dans les débats. Plusieurs internationaux espagnols pourraient prétendre à une place parmi les principaux candidats, après avoir conduit leur sélection au sommet du football mondial.

Selon le quotidien britannique Metro, l’attaquant anglais du Bayern Munich, Harry Kane, occupe actuellement la première place des favoris chez les bookmakers. L’ancien buteur de Tottenham, auteur d’une saison remarquable en club et acteur majeur du parcours de l’Angleterre au Mondial, apparaît comme un sérieux prétendant. Derrière lui, plusieurs grandes stars figurent également parmi les joueurs les mieux classés dans les pronostics. Lamine Yamal, Lionel Messi et Kylian Mbappé devancent notamment le capitaine espagnol Rodri dans les dernières estimations.

Tenant du titre après son sacre en 2025, Ousmane Dembélé conserve également ses chances de conserver son trophée. L’attaquant français affiche actuellement une cote de 14/1, mais son parcours avec les Bleus, éliminés en demi-finale de la Coupe du monde par l’Espagne, pourrait peser dans les votes. Avec une saison encore riche en enjeux, la bataille pour le Ballon d’Or 2026 promet déjà d’être particulièrement disputée entre champions du monde, stars confirmées et nouveaux talents.