Arrestation de 2 frères de Regina Daniels: l’actrice accuse son mari Ned Nwoko

L’actrice nigériane Regina Daniels dénoncé publiquement que son mari, le sénateur Ned Nwoko, a ordonné l’arrestation de son « grand frère » et de sa « grande sœur », et menace que sa « petite sœur » soit à son tour interpellée, pour la contraindre à retourner en cure de désintoxication. Ces arrestations interviennent un conflit conjugal déclenché après la diffusion d’une vidéo où elle se plaint de violences domestiques.

Regina Daniels accuse son mari Ned Nwoko d’avoir fait arrêter ses deux frères. La révélation a été faite sur Instagram par par Regina en larmes. Pour elle, son époux qu’elle accuse de violence conjugale utiliserait la force policière et son influence pour faire pression sur elle.

Selon arise, son « grand frère et sa grande sœur » ont été appréhendés et détenus au poste de police d’Ogombo, à Lekki, et que sa « petite sœur » pourrait être arrêtée prochainement. Elle assure que ces mesures ont pour but de « la forcer » à rentrer et à suivre une cure de désintoxication, et dénonce la participation de la police à une « arrestation violente » au cours de laquelle son frère aurait été battu.

La dispute survient peu après la diffusion d’une vidéo où Regina, visiblement bouleversée, évoque des violences au foyer. De son. côté, Regina promet « de raconter au monde entier » tous les secrets de Ned Nwoko.