Cindy Knafo, sœur de Sarah Knafo, est photographe sous les initiales C.K

À quelques semaines du premier tour des municipales à Paris, la campagne de la députée européenne Sarah Knafo se distingue par une forte exposition médiatique et des mises en scène numériques qui attirent l’attention des électeurs et des observateurs politiques. Entre interviews télévisées, vidéos virales et slogans courts comme « Paris, une ville heureuse », la candidate multiplie les prises de parole tandis que son entourage familial s’affiche publiquement pour en soutenir la visibilité.

Candidate à la mairie de Paris, Sarah Knafo a adopté une stratégie de communication résolument contemporaine : production de contenus pour les réseaux sociaux, messages courts et répétitifs, et propositions axées notamment sur l’usage des technologies. Cette omniprésence médiatique répond à l’enjeu, dans une campagne urbaine, d’atteindre des électeurs diversifiés par des formats courts et facilement partageables. Chaque déplacement et chaque intervention de la candidate sont ainsi observés et commentés par la presse et les internautes.

En parallèle de cette stratégie de visibilité, la famille joue un rôle affiché. Parmi les soutiens les plus visibles figure la sœur de la candidate, Cindy Knafo, qui utilise ses comptes sur les réseaux sociaux pour relayer les temps forts de la campagne et témoigner publiquement de son soutien. Les publications et stories de Cindy ont suscité des réactions et contribuent à la médiatisation autour du nom Knafo pendant cette séquence électorale.

Cindy Knafo : photographe engagée dans un univers artistique

Formée au management et à la communication à l’ISEFAC, Cindy Knafo a choisi une trajectoire professionnelle éloignée du milieu politique en se consacrant à la photographie. Installée en Seine-Saint-Denis, elle exerce sous la dénomination Initiales C.K et se présente comme photographe portraitiste, axant son travail sur la mode, la beauté et les concerts.

Son approche créative se traduit par des séances variées destinées tant aux artistes qu’aux particuliers : portraits professionnels, shootings mode, mais aussi reportages plus intimes comme des séances de maternité. Les traits de son style ont été relevés par certains médias, qui l’ont décrite comme une photographe au look remarqué, qualifiée parfois d’« excentrique ». Ce positionnement artistique l’inscrit dans un milieu créatif distinct de celui de sa sœur.

Sur ses comptes, Cindy partage des contenus de campagne et des messages d’encouragement. Le 10 février, lors d’une interview télévisée de Sarah Knafo sur BFMTV, elle a publié une story montrant leur mère et elle posant devant l’écran, tenant la brochure du programme municipal, légendée « Pom-Pom girls ». Quelques jours auparavant, elle avait diffusé une vidéo de campagne accompagnée d’un message enthousiaste : « Fierté, si un jour on m’avait dit ça… Tu vas gagner Sarah ».

Si elle reste globalement discrète dans les médias traditionnels, Cindy n’est pas totalement étrangère aux événements politiques entourant sa sœur : en 2021, elle aurait réalisé certaines photographies d’Éric Zemmour durant la campagne présidentielle.