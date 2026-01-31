Burkina Faso : le Premier ministre se dit optimiste face au terrorisme

Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a affirmé, vendredi 30 janvier devant l’Assemblée nationale, que les forces de défense et de sécurité ont reconquis près de 74 % du territoire national. Lors de cette intervention solennelle, qui s’inscrit dans la traditionnelle mise au point annuelle du gouvernement, le chef du gouvernement a dressé un bilan de la situation du pays et présenté des perspectives pour 2026.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Face aux parlementaires, M. Ouedraogo a détaillé les avancées attribuées aux opérations menées par les unités militaires et de sécurité intérieure. Le chiffre avancé — « près de 74 % » — a été présenté comme le principal indicateur de la restauration progressive du contrôle de l’État sur des zones auparavant sous influence d’acteurs armés. Le Premier ministre a assorti cette estimation d’éléments de contexte sur les actions en cours et les enjeux opérationnels auxquels les forces sont confrontées.

Cette présentation annuelle, tenue comme les années précédentes à la même période, a servi aussi à situer les orientations gouvernementales pour l’année à venir. Sans entrer dans le détail opérationnel des plans annoncés pour 2026, le chef du gouvernement a indiqué que ces perspectives intègrent des volets sécuritaires et institutionnels destinés à consolider les acquis revendiqués par l’exécutif.

Déclarations publiques et cadre parlementaire de l’exposé

Le point de presse devant l’hémicycle a été l’occasion pour le gouvernement de rendre compte de ses actions et de soumettre ses choix aux questions des députés. Les interventions du Premier ministre se sont inscrites dans le cadre institutionnel prévu pour le suivi annuel des politiques publiques, permettant aux élus d’interroger l’exécutif sur l’état des opérations et sur la gouvernance des territoires concernés.

Selon le compte rendu de la séance, la mention des « près de 74 % » reconquis a été utilisée comme indication de l’évolution de la présence étatique sur le territoire, sans que des cartes précises ou une liste détaillée des localités concernées n’aient été publiées dans l’immédiat par le gouvernement à l’issue de l’allocution. Les députés présents ont posé des questions portant sur les modalités de coordination entre les forces, la protection des populations déplacées et les moyens alloués aux opérations de sécurisation.

Le chef du gouvernement a par ailleurs souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour assurer la stabilité dans les zones recouvrées et pour rendre effectif le service public, tant sur le plan sécuritaire qu’en matière d’accès aux services essentiels, en articulation avec les autorités locales et les partenaires.

À l’issue de son exposé, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a répondu aux questions des députés