Bénin: vol de la moto d’un journaliste en plein reportage de l’inauguration d’un nouveau marché

Lors de la cérémonie d’inauguration du nouveau marché de Guéma, la moto d’un journaliste a été volée ce vendredi 31 octobre 2025.

Un journaliste a été victime de vol de sa moto vendredi dernier lors de l’inauguration du nouveau marché de Guéma. Selon les informations de Fraternité FM, son engin à deux roues, une Haojue immatriculée 2DD 9620 RB.

D’après des témoins, le vol se serait produit dans la cohue provoquée par la grande affluence de commerçants, d’autorités locales et de curieux venus assister à l’événement. Malgré une fouille minutieuse du périmètre après la constatation du vol, la moto reste introuvable.

La victime, sous le choc, a lancé un appel urgent à toute personne ayant aperçu ou disposant d’informations sur sa moto volé.