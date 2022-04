DASSAGATE PONTI, roi de Natitingou a tiré sa révérence. Son décès est survenu dans la nuit du samedi au dimanche 10 avril 2022. Selon les informations rapportées par l’ORTB Parakou, le roi est décédé des suites d’une courte maladie au CHD de Natitingou. Pour les sages et notables de la cour royale, le départ du Roi est une grande perte pour la chefferie. Un homme respectueux des textes de la République et garrant de la tradition. C’est ce que retient le maire de Natitingou de l’illustre disparu. « Ce qui m’intéresse le plus c’est là où la tradition exigeait l’excision et la circoncision, le roi Dassagaté à renoncé à l’excision avec les conseils qu’il a eu de madame le préfet et moi. Et vraiment, ça a été un exemple » a fait savoir Tadé Wendé Yama. À noter que sa majesté Dassagaté, âgé de 91 ans, est le 12ème roi de Natitingou et a fait 10 ans de règne à la tête de sa communauté.