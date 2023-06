WhatsApp annonce le partage d’écran lors d’un appel vidéo

- Advertisement -

Le service de messagerie WhatsApp a mis à disposition en version bêta deux nouvelles fonctionnalités importantes : la création d’un nom d’utilisateur unique et la possibilité de partager son écran en appel.

WhatsApp continue de surprendre ses utilisateurs. Le site spécialisé WABetaInfo rapporte que la version bêta 2.23.11.19 de l’app de messagerie sur Android donne accès à une nouvelle fonctionnalité: le partage d’écran entre utilisateurs.

Lors d’un appel, certains bêta-testeurs ont remarqué l’apparition d’une nouvelle icône aux côtés de la possibilité de changer de caméra (avant ou arrière), de couper la caméra, de désactiver le micro ou encore de mettre fin à l’appel. Représentant un téléphone avec une flèche pointant vers la droite, cette nouvelle option va permettre de partager tout le contenu affiché à l’écran. Cela pourrait par exemple permettre d’aider un proche ou une connaissance à résoudre un problème technique sur son appareil.

