Guinée-Bissau: vote pour le renouvellement de l’Assemblée Nationale

- Advertisement -

Les Bissau-Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour renouveler les sièges de leur Assemblée nationale, un an après sa dissolution suite à une crise politique. Le scrutin législatif, disputé par 22 partis politiques, est perçu comme une étape cruciale pour restaurer la stabilité politique dans un pays souvent confronté à des crises et des blocages institutionnels.

Ce dimanche, les Bissau-Guinéens ont exercé leur droit de vote pour élire les 102 députés qui composeront leur nouvelle Assemblée nationale. Après plus d’un an de dissolution, la tenue de ce scrutin était très attendue dans l’espoir de rétablir une stabilité politique durable dans le pays.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h (GMT et locales) et ont fermé à 17h, permettant ainsi à environ 884 000 électeurs inscrits de participer à ce processus démocratique. Le scrutin a été disputé par 22 partis politiques, chacun espérant obtenir une représentation significative au sein de l’Assemblée.

- Publicité-

Dans l’Assemblée sortante, trois partis dominaient largement la scène politique : le Mouvement pour l’alternance démocratique, Groupe des 15 (Madem G15), le Parti africain pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) et le Parti du renouveau social (PRS). Cependant, avec ce renouvellement, il est probable que de nouvelles dynamiques politiques se dessinent, apportant un vent de changement au paysage parlementaire.

Plus de 200 observateurs internationaux

Plus de 200 observateurs internationaux ont été déployés pour surveiller le déroulement du vote, témoignant de l’importance accordée à la transparence et à l’intégrité du processus électoral. Les résultats officiels devraient être annoncés au moins 48 heures après la fermeture des bureaux de vote. À la suite de l’élection, un nouveau Premier ministre sera nommé pour diriger le pays.

Le président Umaro Sissoco Embalo avait dissous l’Assemblée nationale en mai 2022, invoquant une « crise institutionnelle » et soulignant les tensions entre le Parlement et le pouvoir judiciaire. Cette décision avait suscité des inquiétudes quant à la stabilité politique du pays, mais l’espoir d’un renouveau politique s’est concrétisé avec ce vote législatif.

- Publicité-

La Guinée-Bissau, pays rompu aux crises politiques et aux blocages institutionnels, aspire désormais à une stabilité durable qui permettrait de faire face aux défis socio-économiques et de promouvoir le développement. Le scrutin législatif constitue une étape cruciale dans cette quête, offrant aux Bissau-Guinéens l’opportunité de façonner l’avenir de leur pays par le biais d’une représentation parlementaire solide. L’annonce des résultats déterminera la voie que la nation empruntera et ouvrira de nouvelles perspectives pour une Guinée-Bissau plus prospère et unie.