Prix Marc-Vivien Foé 2023: le congolais Chancel Mbemba décroche le sacre

Le défenseur de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, a remporté ce mardi le Prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison. Le Congolais succède à l’ivoirien Seko Fofana, vainqueur de l’édition précédente.

Le verdict est tombé au petit matin de ce mardi 30 mai 2023. Chancel Mbemba est le vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé RFI-France 24. Le défenseur de l’OM a été élu meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 cette saison. Le Congolais a décroché le sacre devant ses principaux concurrents, l’Ivoirien Seko Fofana, vainqueur de la précédente édition, et le Nigérian Terem Moffi qui a terminé sur la dernière manche du podium.

Chancel Mbemba est le deuxième joueur congolais à recevoir cet honneur, après Gaël Kakuta en 2021. Arrivé à Marseille le 15 juillet 2022, en provenance de Porto et libre de tout contrat, ce défenseur a signé pour trois saisons. Avant de rejoindre la France pour la première fois, il avait joué en Belgique, en Angleterre et au Portugal. Auparavant, un autre joueur de l’OM, André Ayew du Ghana, avait été récompensé par le jury en 2015.

Au micro de RFI après son sacre, le joueur de 28 ans n’a pas caché sa joie. « D’abord, de la fierté. Ensuite, je dis merci à l’ensemble des personnes qui ont voté pour moi. Déjà, être dans la liste, ce n’est pas facile, parce qu’il y a beaucoup d’Africains en Ligue 1, je ne pensais pas le gagner. Aujourd’hui, c’est fait, je dis : « Merci ! ». En tant que Congolais, c’est un plaisir. En plus, pour ma première année en France, j’ai vraiment travaillé, parce qu’il y a beaucoup de talents en Ligue 1. Mais, grâce à Dieu, j’ai gagné« , a-t-il confié.

Au coude-à coude avec Seko Fofana, Chancel Mbemba a finalement dépassé l’ivoirien de 11 points au classement. Un gros exploit du Congolais qui dispute sa première saison en Ligue 1. « Oui, parce que gagner ce trophée était aussi un de mes objectifs. Fofana l’a remporté et, avant lui, c’était Gaël Kakuta, un Congolais comme moi. Quand je suis arrivé en France, je me suis dit qu’il fallait que je travaille à fond, montrer mes qualités à chacun pour faire comme eux et entrer dans l’histoire. C’est grâce à eux que j’ai gagné. J’ai une forte relation avec Gaël Kakuta. On est toujours ensemble en équipe nationale. C’était un exemple à suivre en arrivant en France« , a-t-il ajouté.

Le prix Marc-Vivien Foé, du nom du footballeur camerounais décédé le 26 juin 2003 à l’âge de 28 ans après un arrêt cardiaque en plein match, est attribué par un jury d’environ 70 personnes composé de journalistes, consultants ou encore d’anciens joueurs, à partir d’une liste de 12 joueurs établie par les services des sports de RFI et France 24.