Mercato Barça: Xavi annonce la couleur

Dans une interview accordée à Sport, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi, a évoqué le mercato à venir et les différents mouvements qu’il y aura au sein de son effectif. Le technicien catalan est également revenu sur le cas Jules Koundé, annoncé récemment sur le départ par les médias espagnols.

Sacré champion d’Espagne cette saison, le FC Barcelone veut également revenir au devant de la scène européenne lors du prochain exercice. Les Catalans ont été éliminés en phase de groupe de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons, et ils comptent bien remédier à cela. Mais pour y arriver, il faudra recruter et l’entraîneur Xavi sait déjà comment il va améliorer son effectif. Interrogé par Sport, l’ancien milieu de terrain s’est confié sur les projets mercato de son équipe.

« Je pense qu’il faut changer peut-être cinq ou six joueurs. (…) En fin de compte, nous devons renforcer, améliorer l’équipe dans toutes les lignes, en particulier au milieu de terrain. En fin de compte, je pense que dans la ligne défensive et dans les buts, il n’y a pas de débat, tout est à peu près couvert », a-t-il expliqué. Contraint par le fair-play financier, le Barça devra certainement vendre avant de recruter. D’ailleurs, Jules Koundé est annoncé sur le départ cet été. Mais le défenseur français ne bougera pas selon son entraîneur.

«C’est juste qu’il n’y a pas eu d’affaires. Il s’agit plutôt d’une question de presse. En fait, j’ai eu une conversation avec Koundé il y a une semaine et il n’y a eu aucun problème. C’est vrai qu’il est plus à l’aise au poste de défenseur central qu’au poste de défenseur latéral. On me faisait aussi jouer comme pivot et j’étais plus à l’aise plus en avant, mais j’ai souvent dû jouer comme pivot à cause des circonstances de l’équipe et c’est comme ça que la conversation s’est déroulée. Je sais que tu es un défenseur central, Jules, mais en raison des circonstances du scénario et de l’équipe, il s’est très bien adapté», a déclaré Xavi, qui a par contre laisser la porte ouverte pour le départ d’un autre joueur, Ansu Fati.

« Jusqu’à présent, personne n’a renoncé à quoi que ce soit. Je veux dire que je ne voulais pas non plus qu’Aubameyang quitte le club, mais finalement nous sommes dans une situation économique où tout dépend du fair-play. C’était contre ma volonté. Je ne voulais pas qu’il parte, mais en fin de compte, cela nous a donné une opportunité économique, c’était une opportunité économique pour lui et c’est le cas pour tous les footballeurs, chacun d’entre eux. En fin de compte, tout dépendra de ce que cela rapportera ou non. Pas uniquement Ansu, mais ça vaut pour tous les joueurs de l’équipe du Barça en ce moment ». Le mercato sera une nouvelle fois agité au Barça cet été.