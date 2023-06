LdN: la liste de l’Italie pour le Final Four

- Advertisement -

Le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini a dévoilé ce lundi sa liste de joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des Nations qui débutera le 14 juin prochain.

Après la phase de groupes disputée il y a déjà quelques mois, la Ligue des nations revient en juin prochain avec le Final Four. Pour l’occasion, l’Italie affrontera l’Espagne en demi-finale de la compétition, le 15 juin prochain. C’est la troisième fois en 3 ans, que les deux nations se donnent rendez-vous dans le dernier carré d’une compétition européenne, après l’Euro 2020 et la Ligue des Nations 2021.

A quelques semaines de ce choc, le sélectionneur italien Roberto Mancini a dévoilé sa liste pour ce choc. Une liste de 26 joueurs, qu’a du composté l’entraîneur de la Squadra Azzurra sans les joueurs de l’Inter Milan et de la Fiorentina. Ces derniers sont indisponibles en raison des finales de Ligue des Champions et de Ligue Europa Conférence que les deux formations disputeront respectivement les 10 et 7 juillet prochains.

Parmi les joueurs convoqués, il est important de souligner les retours de Nicolo Zaniolo, qui évolue désormais à Galatasaray, ainsi que de Ciro Immobile, l’attaquant de la Lazio Rome, qui étaient absents respectivement depuis novembre et septembre. Alessandro Florenzi, Mattia Zaccagni et Manuel Locatelli, qui n’avaient plus été sélectionnés depuis juin, font également leur retour dans l’équipe. De plus, Federico Baschirotto, défenseur central de Lecce, est appelé pour la première fois en sélection nationale.

Le groupe de l’Italie