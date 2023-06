Guerre en Ukraine: Moscou et sa région visées par une rare attaque de drones

- Publicité-

Le ministère de la Défense russe a indiqué avoir neutralisé les « huit drones » qui ont visé Moscou ce mardi 30 mai à l’aube, accusant l’Ukraine d' »attaque terroriste ».

La Russie a affirmé mardi avoir abattu huit drones ukrainiens qui visaient Moscou et sa région, une rare attaque qui intervient alors que la capitale ukrainienne Kiev a été soumise à une troisième vague de frappes en 24 heures. Le ministère russe de la Défense a dénoncé une «attaque terroriste» de Kyïv et affirmé avoir neutralisé l’ensemble des huit drones impliqués avec des batteries de défense antiaérienne et des moyens de guerre électronique.

« Huit drones » neutralisés

« Ce matin, à l’aube, une attaque de drone a causé des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments. Tous les services d’urgence de la ville sont sur place (…) Personne n’a été sérieusement blessé jusqu’à présent », a ainsi écrit le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, sur Telegram. Pour sa part, le gouverneur de la région de Moscou, Andreï Vorobiov, a affirmé que plusieurs drones avaient été abattus à proximité de la capitale.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des traces de fumées dans le ciel. Sur d’autres, on peut voir une fenêtre d’un immeuble brisée. Selon Sergueï Sobianine, les autorités ont procédé à l’évacuation des habitants de deux immeubles résidentiels à Moscou, endommagés par les drones. Ils « pourront regagner leurs appartements dès que les services spéciaux auront fini leur travail », a précisé le maire de la capitale russe.

Le ministère de la Défense russe a par la suite publié un communiqué dans lequel il dénonce « une attaque terroriste » commise par le « régime de Kiev ». « Huit drones ont été impliqués dans l’attaque », a-t-il ajouté, en assurant qu’ils avaient tous été neutralisés.